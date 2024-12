Bolaños: "Si el señor Mazón es el ejemplo de buena gestión del Partido Popular, pues ahí lo llevan"

MADRID/VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha echado en cara al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que estuviera "en paradero desconocido" durante las "horas clave" de la riada que asoló la provincia de Valencia y causó más de 200 muertos. Y ha agregado que, "si el señor Mazón es el ejemplo de buena gestión del Partido Popular, pues ahí lo llevan".

"Me da igual cuál de las diferentes versiones que ha dado es la cierta. A mí lo que me importa es dónde no estaba y que en las horas clave de la dana estuviera en paradero desconocido. Es lo realmente grave", ha lanzado.

Bolaños ha realizado estas manifestaciones después de que Presidencia de la Generalitat haya asegurado, en una respuesta parlamentaria, que la comida que mantuvo el 'president' con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre no ha sido satisfecha con cargo a los presupuestos de la Generalitat, dado que el jefe del Consell asistió a la misma "en su condición de presidente del PPCV" y estas "son íntegramente sufragadas por su formación política".

El propio Mazón ha defendido hoy que no ha habido cambio de versión sobre la comida de aquella jornada, mientras que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declinado valorar el almuerzo porque cree que no es su "trabajo" dedicarse a "ver los tiques de la comida" de otros dirigentes políticos. Además, ha reivindicado la gestión del 'barón' del PP asegurando que es "mucho más eficiente" la ejecución de ayudas de la Generalitat que la del Gobierno central.

Al respecto, Bolaños ha replicado: "Me ha parecido que esta mañana el señor Feijóo ponía al señor Mazón como ejemplo de buena gestión en dos ocasiones en su discurso. Si el señor Mazón es el ejemplo de buena gestión del Partido Popular, pues ahí lo llevan", ha terminado.