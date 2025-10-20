Bomberos intervienen en un piso de Alfafar tras caer parte del forjado

Bomberos intervienen en derrumbe de techo en Alfafar - BOMBEROS

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido en un piso ubicado en la localidad valenciana de Alfafar tras caer parte del forjado, lo que afectó al techo de una habitación.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el incidente tuvo lugar este domingo, sobre las 15 horas, en un edificio de la calle Benito Pérez Galdós de Alfafar.

Hasta la zona se desplazaron la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes del Consorcio (UREC), bomberos de Catarroja, el sargento de Torrent y un oficial.

Los efectivos hicieron apuntalamiento de la zona afectada y revisión del edificio en coordinación con el técnico municipal. Por prevención se evacuó toda la finca durante este proceso.

El incidente no dejó daños personales. Los trabajos de los bomberos siguieron hasta casi las 18 horas, han indicado las mismas fuentes.