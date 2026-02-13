Los Bomberos realizan cerca de 350 servicios en la Comunitat Valenciana a causa de las fuertes rachas de viento

Intervención de Bomberos de Alicante a causa del viento. - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Consorcios Provinciales de Bomberos de la Comunitat Valenciana, ha actuado desde las once de la mañana de este viernes, en un total de 346 servicios relacionados por el temporal de viento.

Así lo ha trasladado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios, tras la reunión de coordinación celebrada esta tarde ante el episodio de viento que azota el territorio.

Valderrama ha hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas de precaución y autoprotección por parte de la ciudadanía, así como de no salir a la calle si no es imprescindible, evitar al máximo el desplazamiento y alejarse de zonas donde haya carteles publicitarios o árboles, entre otras recomendaciones.

Además, el conseller ha indicado que, desde la Generalitat, se ha instado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a evitar que los vehículos pesados puedan adelantar y ha pedido que circulen por el carril derecho.

"Es muy importante la concienciación ciudadana ante un episodio de vientos de estas características", ha insistido Valderrama.

También ha recalcado la necesidad de ser cautos la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien, "ante el aviso por fuertes vientos, que tenderán a intensificarse en las próximas horas", ha subrayado que "es muy importante extremar la precaución".

Por ello, ha instado a evitar "cualquier desplazamiento innecesario y las actividades en el exterior".

El Consorcio de Bomberos de Alicante informaba poco antes de las 20.00 horas de un total de 99 intervenciones por fuertes vientos. Todas las comarcas están afectadas por el temporal, pero destaca tanto El Comtat como L'Alcoià, que suman 21, además de 12 intervenciones en el Vinalopó mitjà y 13 en la Vega Baja. Por municipios, ha habido 13 actuaciones en Alcoi, 9 en Orihuela y 6 Elche.

Las mayor parte de estos servicios se deben a elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, postes y cables del tendido eléctrico como elementos urbanos movidos por el fuerte viento.

CAÍDA DE VALLAS, REVESTIMIENTOS Y VEGETACIÓN

En términos similares, el cuerpo provincial de Bomberos de Valencia han atendido cerca de medio centenar de avisos, sobre todo por caída de vallas, revestimientos y vegetación. Asimismo, están procediendo a la retirada de elementos de las fachadas y cornisas que puedan resultar peligrosos.

Cabe destacar que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado en la tarde de este viernes a los móviles de toda la población de la Comunitat Valenciana dos mensajes Es-Alert por el fuerte viento, con alerta en nivel rojo en la provincia de Castellón.

En concreto, se han remitido dos mensajes redactados en castellano y valenciano. En Castellón, en el mensaje enviado a la ciudadanía se recuerda el nivel rojo de alerta con inicio estimado a las 00.00 horas de este sábado, por lo que se pide evitar desplazamientos y llamadas innecesarias al 112, además de seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, se recomienda llamar al teléfono 112.

En las provincias de Valencia y Alicante se advierte de los vientos fuertes se prolongan este sábado, con tendencia a intensificarse. También se insta a evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias al 112, así como de seguir las indicaciones de las autoridades.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también ha compartido un mensaje en sus canales oficiales en el que pide "máxima precaución, por favor".

Emergencias ha actualizado este viernes el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón. En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso especial advierte que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral.

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo comenzará en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas han empezado ya este viernes a las 12 horas y se mantendrán durante el día de mañana.