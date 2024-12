Bomberos de València exigen un cambio de gestión y advierten que "el enfado es general": "No nos vamos a callar"

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de València, convocados por el sindicato SPPLB, se han concentrado este miércoles para mostrar el "enfado general" y reclamar un cambio en la gestión técnica de este cuerpo, actualmente "falto de recursos". "No nos vamos a callar", advierten.

La protesta, que se ha desarrollado con el lema 'Por un cambio en la gestión técnica de Bomberos Valencia' ha exigido un relevo de la actual Jefatura del Departamento, a quien reprochan haber tomado "inadecuadas decisiones en los servicios de mayor relevancia", como la reciente dana.

En este sentido, cabe recordar que la organización sindical ha denunciado que la gestión realizada el día de la riada fue "deficiente", ya que, "sabiendo que había más de 100 bomberos preparados y disponibles, fueron capaces de dejarlos inoperativos". "Estaban en el banquillo mientras la emergencia seguía desbordando los recursos disponibles en el terreno", aseveraron en una rueda de prensa la semana pasada.

En la concentración de hoy, que se ha llevado a cabo en el Parque Central de Bomberos, también han insistido en que la Jefatura "ha demostrado que no gestiona bien los recursos, que, además, no son los necesarios" y han puesto como ejemplo la escalera que no funcionó correctamente en el incendio del edificio de Campanar. "Hay dejadez en el mantenimiento", reprochan.

El sindicato señala que no se ha puesto el foco en los responsables políticos, puesto que creen que el concejal responsable, Juan Carlos Caballero, "sí está por la labor de invertir".

Aun así, han recalcado que si no la Jefatura "no se va", habrá que tomar "una decisión política". "Nos reunimos con la alcaldesa y le explicamos cómo estaba la situación y ella nos dijo que iba a tomar cartas en el asunto", ha comentado a Europa Press un portavoz de SPPLB, que ha criticado que la dirección "ha enviado a dos personas a grabar las caras" de los profesionales que han acudido a la protesta. "Pero no nos van a callar. Este es el talante de una jefatura que utiliza el miedo cuando lo que estamos pidiendo son mejoras para los bomberos y la ciudadanía", ha defendido.

CATALÁ: "AVALADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL"

Sobre este asunto se ha pronunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha manifestado que la dirección del cuerpo de Bomberos de València está "avalada por toda la corporación municipal", ya que ha recordado que trabajó con el anterior equipo de Gobierno y se ha mantenido porque son "unos grandes profesionales".

Catalá, en declaraciones a los medios, ha recordado: "El actual responsable de bomberos y toda su dirección estaba con la anterior corporación y con la nuestra, lo que quiere decir que es una dirección avalada por toda la corporación municipal".

La primera edil ha incidido en que respeta "totalmente, como no puede ser de otra forma, la libertad de expresarse "de los sindicatos y "sobre todo cualquier tipo de acción de estas características". "Lo que sí que es verdad es que soy una alcaldesa que ha vivido un año 2024 muy complicado, comencé el año con un incendio terrible --en referencia al fuego de Campanar-- y he acabado el año con València sufriendo esta terrible dana".

Al respecto, ha señalado que lo que ha vivido es "una gran profesionalidad" de todo el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de València, que "se han desvivido, han vivido un año durísimo, ha habido un gran incendio en febrero y hemos acabado el año con la dana". Así, que tienen "todo mi apoyo, mi respaldo y mi cariño todo el cuerpo de Bomberos de València".

"Yo respeto y entiendo y las cuestiones sindicales y de personal y esto es una cuestión que en toda gran casa sucede, pero tienen todo mi apoyo y mi cariño", ha apostillado.