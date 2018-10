Bonig advierte sobre la Ley Electoral que el PP no perderá "ni un minuto" en discusiones para "conservar sillones"

Publicado 19/02/2018 14:59:50 CET

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV y síndica 'popular' en las Corts, Isabel Bonig, ha asegurado este lunes que a su formación no la han llamado para la reforma de la Ley Electoral Valenciana, si bien ha advertido de que el PP no perderá "ni un minuto" en discusiones para "conservar sillones" cuando además no están entre las "prioridades" de los valencianos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios al ser preguntada por esta cuestión en una visita junto a los portavoces de la comarca del l'Horta sud a las obras del Gobierno en la V-30 a su paso por la localidad de Xirivella para poner en valor la inversión en infraestructuras.

Preguntado por si el PP no se suma a la reforma porque resultaría perjudicado, ha afirmado que ella se "coge" al barómetro recientemente hecho público por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, que reveló que las principales preocupaciones de los valencianos son el desempleo, las listas de espera sanitarias y la educación.

Así, Bonig ha dicho que lo que hacen el alcalde de València, Joan Ribó, y la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, es generar desempleo en la ciudad; ha señalado que las listas de espera sanitarias son "un caos", como se ha podido ver con el Clínico "desbordado", mientras que en educación ha sostenido que el jefe del Consell es "el único responsable de un modelo de imposición lingüística que copia el modelo nacionalista catalán aquí".

Por ello, ha subrayado que entre estas prioridades "no está la bajada de la barrera electoral", por lo que ha considerado que esta reforma es "una maniobra del PSOE, Compromís y Podemos", a la que confía que no "entre CS", con el fin de "perjudicar al PP", que entre en la cámara autonómica EUPV y que "toda la izquierda pueda, a pesar de que van a ser las listas menos votadas, formar un gobierno de perdedores que está sumiendo en un caos y en la imposición a la Comunitat".

Al respecto, ha precisado que al PP no le han llamado para esta cuestión. "Estamos esperando que nos llamen; nos llamaron a una primera (reunión), dijeron que nos iban a llamar y nadie nos llama", ha dicho, aunque ha precisado que el PP "no va a perder ni un minuto en discusiones que solo tienen como objeto ver cómo conservan sus sillones, sus privilegios, su coche oficial y sus moquetas".

NO TEME TRASVASE A CS

Por otra parte, preguntada por si teme un trasvase de dirigentes del PP a Cs, ha asegurado que "no" porque "somos un partido libre y es un país libre". Así, ha afirmado que "todos aquellos que quieren estar, están" y si bien ha admitido que hubo concejales la pasada legislatura que dejaron el partido, "muchos exmiembros del PP se fueron voluntariamente y otros los expulsamos por distintas circunstancias, como cuestiones disciplinarias y relacionadas con la corrupción".

"El PP está muy centrado en la Comunitat en la defensa de la ley de autónomos; en bajar y quitar impuestos como el de sucesiones o patrimonio; en luchar porque los padres puedan elegir la lengua vehicular y por obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos", ha defendido, mientras que ha acusado a otros de "dedicarse a hacer tonterías".