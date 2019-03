Bonig afea a Puig que pidiese al PP "con vehemencia" cambiar la financiación y a Sánchez "si te he visto no me acuerdo"

Publicado 28/03/2019 13:14:55 CET

VALENCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, ha asegurado este jueves que lamenta "profundamente" que el actual jefe del Consell y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, "reclamase con tanta vehemencia" el cambio de modelo de financiación al Gobierno de Mariano Rajoy y "fue llegar (Pedro) Sánchez y si te he visto no me acuerdo".

Así se ha pronunciado la candidata 'popular' este jueves en su visita a la cooperativa Enercoop, en Crevillent (Alicante), donde ha afirmado sentirse "sorprendida" por que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "diga que quiere un pacto nacional por la financiación", dado que "es lo mismo que el PP pidió con el Gobierno de Mariano Rajoy".

Bonig ha censurado que cuando el Ejecutivo del PP pidió esto mismo "el PSOE se levantó de la mesa y se negó a cambiar ese modelo". "Nosotros lo hemos apoyado cuando gobernaba el PP ya ahora que gobierna el PSOE. Necesitamos un gran pacto en financiación", ha sostenido.

La presidenta de los 'populares' valencianos ha puesto de relieve que su partido "está dispuesto" a alcanzar ese pacto y ha afeado: "Yo apoyé al PSPV y a Compromís en esa reclamación y lamento profundamente que Puig reclamase antes con tanta vehemencia el cambio de modelo de financiación a Rajoy y fue llegar Sánchez y si te he visto no me acuerdo".

Asimismo, la candidata del PPCV ha explicado que su formación quiere "que se establezcan unos estándares para los servicios públicos y que haya igualdad de todos los españoles en la prestación de servicios, sean gallegos, extremeños, andaluces o valencianos".

"En lo que no estamos de acuerdo es en estas negociaciones secretas que ha llevado estos meses el Gobierno del señor Sánchez con los separatistas de (Quim) Torra --presidente de la Generalitat de Cataluña-- y que ha llevado a que Cataluña tenga 200 millones de euros más para carreteras y más de 2.000 millones más en financiación", ha criticado Bonig.