Bonig afirma que Sánchez vino "a burlarse" porque "ni hay ni habrá cambio de financiación" y Puig "claudicó"

Publicado 28/01/2019 12:11:42 CET

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vino este domingo a València "a burlarse una vez más de los valencianos" porque ni hay ni habrá un cambio del modelo de financiación y ante ello el jefe del Consell, Ximo Puig, "claudicó" porque "prefirió ser primero socialista que el presidente de todos los valencianos".

Bonig, tras visitar Cevisama, se ha referido así a la visita de este domingo de Pedro Sánchez para participar en el acto de proclamación de Sandra Gómez como candidata socialista a la alcaldía de València.

"Sánchez vino a burlarse una vez más de los valencianos porque no hay cambio de modelo, ni antes ni tarde, y Puig prefirió ser socialista antes que el presidente de todos los valencianos", le ha recriminado.

Por contra, Bonig ha recordado que en 2017 el PP votó en contra de los presupuestos de Rajoy porque "creyó que necesitábamos más inversión" mientras que ayer Puig "claudicó" porque Sánchez "no piensa cambiar el modelo de financiación ni pronto ni tarde". "Una vez más los socialistas han mentido y Sánchez no hizo ni caso a Puig y este no le reclamó ni hizo nada", ha lamentado.