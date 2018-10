Bonig asegura desconocer si hubo reuniones entre Bárcenas y Costa y que no le corresponde valorar versiones

Publicado 15/02/2018 13:47:38 CET

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este jueves que no tiene "ni idea" de si hubo reuniones entre el ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa con el extesorero del PP Luis Bárcenas y al respecto ha recalcado que no le corresponde decir qué versión de las que se están dando en el juicio sobre la presunta financiación irregular del partido es "la acertada" porque solo las valorará cuando haya una sentencia en firme.

Bonig, en rueda de prensa, ha señalado que desconoce si se produjeron o no estas reuniones entre Costa y Bárcenas porque en esos años, 2007, ella era la candidata a la alcaldía de la Vall d'Uixò y hasta julio 2015 no asumió la presidencia del partido, aunque ha admitido que le sorprendió el cambio de versión del ex secretario general que ha enmarcado en su estrategia de defensa procesal.

En cualquier caso, ha señalado, ante las declaraciones del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las que cuestionó que se hubieran producido esos encuentros, ha insistido en que el PPCV "no se pronuncia sobre hechos que desconocen ni sobre estrategias procesales ni declaraciones que se producen en el seno de un proceso judicial".

"No corresponde al PPCV decir qué versión es acertada, se está dirimiendo en un juzgado y pido prudencia", ha recalcado. Por ello, ha insistido en que hay que esperar a que haya una sentencia porque el juez decidirá si son "inocentes o culpables y si hay responsabilidad o no" porque "sería temerario comentar declaraciones que se desconocen y que se producen dentro de un proceso judicial".

"GRAN ESFUERZO"

Bonig, ante la confesión de empresarios de haber financiado ilegalmente al partido, ha recalcado que el PPCV ha hecho "a día de hoy un gran esfuerzo" para que "todo el mundo cumpla estrictamente con la legalidad". "Siempre hemos salido y dado la cara, pero hay que esperar a que haya una sentencia firme porque no vamos a comentar versiones", ha señalado.

Preguntada por si teme que los juicios por corrupción a su partido tengan una repercusión electoral al PP y propicie un ascenso de Cs en la Comunitat valenciana, ha replicado que la encuesta que ella ha visto sido la encargada por el Consell, que señala que las principales preocupaciones de los valencianos son el paro, las listas de espera en sanidad y educación porque la corrupción "ya está en sede judicial".

Así, ha señalado que estaría preocupada porque, según esta encuesta, el 82 por ciento desconoce qué partidos forman parte del Consell actual y el 55 por ciento cree que el Consell "no conoce nada o muy poco las necesidades de la ciudadanía".

Bonig ha recalcado que a los acusados en el juicio por presunta financiación irregular ya se les ha exigido responsabilidades políticas y ya no ocupan cargos ni orgánicos en el PP ni en la Administración. Por contra, ha señalado que hay que preguntarle al presidente de la Generalitat y el secretario general del PSPV Ximo Puig dónde está alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, doblemente investigado por su gestión.