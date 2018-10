Bonig cree que Puig "no deja caer a Rodríguez" por "tacticismo electoral"

Publicado 26/09/2018 14:13:54 CET

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, considera que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, "no deja caer a Jorge Rodríguez", alcalde socialista de Ontinyent e investigado en el marco de la Operación Alquería, no por cuestión de ética sino por "tacticismo electoral" porque "lo que está en juego es la Diputación de Valencia y el sillón de asesores y diputados provinciales".

"No es una cuestión de ética como dijo Puig, es una cuestión de tacticismo electoral. El presidente Puig no deja caer a Jorge Rodríguez, no sé si es que sabe algo que no quiere que se sepa, como lo desconozco esperaré a que se levante el secreto de sumario, lo que está en juego es la Diputación", ha dicho en declaraciones a los medios, resaltando que "lo de levantar la hipoteca reputacional, nada de nada, todo lo contrario, esto ahonda más en la hipoteca que dicen que venían a levantar".

Bonig ha señalado que "parece que antes, cuando gobernaba el PP, había imputados que eran muy malos, muy malos, muy malos, y ahora hay rebeldes sin causa", y ha lamentado "el espectáculo que ofrece el PSOE", que considera "lamentable". A su juicio, con la notificación por parte de Ferraz en la que comunicaba que Rodríguez no puede presentarse a las primarias, se produjo "una enmienda a la totalidad de Ábalos a Puig".

La dirigente 'popular' ha incidido en que cree en la presunción de inocencia y por ello no han presentado iniciativas para reprobar a Rodríguez, "como si hicieron ellos con Rita Barberá y con muchos cargos del PP" porque si es culpable lo determinarán los tribunales y "si es inocente, pues bastante pena lleva".

No obstante, sí ha pedido "coherencia política" porque si se pedía que los imputados del PP dejaran sus actas, Jorge Rodríguez debería abandonar la alcaldía de Ontinyent.