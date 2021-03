Bonig critica los retrasos del Gobierno con la financiación: "La palabra de Puig, Sánchez y Baldoví no vale nada"

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha criticado este lunes los retrasos del Gobierno para impulsar el nuevo modelo de financiación autonómica, tras la reunión que mantuvieron la semana pasada la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

"La palabra de Puig, Sánchez y Baldoví no vale nada con la reforma del sistema de financiación", ha denunciado en declaraciones tras una reunión de partido en Massanassa (Valencia) sobre el también líder del PSPV, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

Bonig ha exigido a Puig "menos palabras y más hechos" contra la infrafinanciación, recordando la "promesa electoral" de que el Gobierno reformaría el sistema. "Llevamos muchos años con una ley que aprobó el PSOE en 2009 que perjudica a la gravemente a la Comunitat Valenciana. No queremos ninguna guerra con ninguna comunidad, sino que a los valencianos nos den lo que nos corresponde", ha aseverado.

Es más, ha afeado a Puig que no reclamara hace dos semanas cuando el PSOE votó en contra en el Senado de la deuda histórica, cuando es algo que aprobó Les Corts mediante una declaración institucional. "Queremos más hechos y menos declaraciones. Los valencianos estamos cansados", ha insistido, y ha recordado que Baldoví dijo que tenía la promesa de Sánchez de que en ocho meses se reformaría.

La 'popular', por contra, ha asegurado que "no han hecho nada" tras dos años de gobierno y que la Plataforma per un Finançament Just no reivindica como la hacía cuando gobernaba el PP. "Ahora ya no se montan pollos como decía Mónica Oltra como cuando estaba Rajoy", ha ilustrado en relación a la vicepresidenta portavoz del Consell y líder de Compromís.

MÁS DINERO PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Al margen de la financiación, ha reclamado más recursos para municipios como Massanassa tras la reunión que ha mantenido con el presidente del PP provincial, Vicent Mompó, el alcalde, Francisco Comes, y el grupo municipal.

Bonig ha insistido en que las ayudas de la Generalitat no llegan mientras "Puig no deja de hacer anuncios y gobierna de espaldas a los ayuntamientos cuando son los que están a pie de calle". Por tanto, le ha urgido a "escuchar a los alcaldes, también socialistas, que se quejan amargamente de la escasa inversión.

A nivel local, el PP quiere que el Consell destine parte de los fondos europeos de reconstrucción a colectores de aguas pluviales como el de Massanassa y cumpla sus compromisos de construcción de centros educativos del plan 'Edificant'.