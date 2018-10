Bonig rechaza posicionarse con ningún candidato a presidir el PP y garantiza la "neutralidad" en la Comunitat Valenciana

Publicado 02/07/2018 17:54:22 CET

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha rechazado posicionarse a favor de ninguno de los candidatos a presidir el partido a nivel nacional y ha asegurado que garantizará la "neutralidad" de la formación que dirige y la "total y absoluta libertad" para los militantes.

Así se ha pronunciado Bonig este lunes en declaraciones a los medios al ser preguntada por la asistencia de algunos cargos del PPCV a actos de los aspirantes a dirigir el partido a nivel nacional y sobre la posición de los 'populares' valencianos en estas primarias.

A este respecto, ha explicado que se acordó que ella, como presidenta del PPCV, no iría a ningún acto y que acudirían las estructuras provinciales y las locales. En este punto, ha manifestado: "Yo soy la presidenta del PPCV y aprovecho para garantizar la neutralidad. Total y absoluta libertad para los militantes a la hora de votar a la persona que consideren que representa la esencia del PP, para que vuelva a ser ese gran partido que aglutine todo el centroderecha".

Asimismo, ha expresado su deseo de que los militantes "se sientan libres para elegir a la persona que consideren más conveniente" y se ha mostrado "orgullosa" porque "este proceso, que es una fiesta, lo iniciamos en el PP de la Comunidad Valenciana". También ha señalado que los 'populares' valencianos abogaban por "recuperar el alma del PP y los principios y valores" y, ahora, "que todos los candidatos hablen de eso es muy importante".

Sobre su preferencia en este proceso, Bonig ha apuntado que "si uno se cree la libertad y la democracia interna en un partido, se la tiene que creer, por eso no me he pronunciado y voy a esperar a que los militantes de la Comunitat Valenciana decidan y hablen y en base a eso actuaremos".

La presidenta del PPCV también ha opinado que "no debería haber intervenido absolutamente nadie" en los actos de los candidatos: "ni diputados ni senadores que se postularon a favor de uno y de otro". "Si la gente lo hace, aquí hay libertad para postularse o para no postularse. La presidenta del PPCV no se va a pronunciar, porque creo en la democracia interna, lo he peleado desde que soy presidenta y creo en mis militantes y sé que harán un ejercicio de responsabilidad", ha agregado.

Finalmente, ha destacado que "lo importante" es que "salga lo que salga, generosidad y humildad en el que gane para integrar a todo el mundo", ya que "en el centroderecha cabe todo el mundo que comparta unos mismos valores" y también ha pedido "lealtad en los que pierdan para remar y sumar".