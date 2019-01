Bonig tacha de "irrisorio" el túnel submarino entre València y Sagunt y lo compara con prometer "viajes a la Luna"

Publicado 24/01/2019 17:25:15 CET

ALICANTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha tachado de "proyecto irrisorio" el túnel submarino entre el puerto de València y el de Sagunt, anunciado por el 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Sobre el proyecto en sí, ha afirmado, como exconsellera de Infraestructuras: "No puedo más que reírme". Además, ha pedido, a cuatro meses de las elecciones, que se prometan cosas que se puedan "cumplir" y no "viajes a la Luna".

Así lo ha afirmado después del anuncio del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, de invertir 2.000 millones de euros en la ampliación y el acceso norte del puerto.

Bonig ha asegurado que fue un proyecto "totalmente desechado" por los técnicos de la Conselleria y del Ministerio de Fomento "por su impacto ambiental, por sus graves repercusiones; ríanse de los impactos en la huerta valenciana al lado de estos impactos, y por su altísimo coste económico".

A preguntas de los periodistas en Alicante, donde ha visitado el Colegio de Médicos, la líder del PPCV ha sostenido que "es mentira que su coste sea de 400 millones" y ha afirmado que los ingenieros de Caminos "hablaban de aproximadamente unos 1.000 millones sobre el proyecto".

"Si no está conectado el aeropuerto de l'Altet, Alicante-Elche, imagínese para hacer un canal submarino; me parece que hay que ser un poco serios, aunque sé que en cuatro meses tenemos elecciones, pero prometamos aquello que podamos cumplir no que regalaremos viajes a la Luna a todos los valencianos", ha aseverado la 'popular'