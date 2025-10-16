Bordera ve al PP “preso de los bulos” después de que un diputado le dijera “qué gordito has salido de Auschwitz"

El diputado de Compromís, Juan Bordera, llega a Valencia después de ser detenido por Israel por intentar llegar a la Franja con ayuda humanitaria - Rober Solsona - Europa Press

PP y Vox rechazan una propuesta de Compromís para condenar en Les Corts el genocidio de Palestina

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera ha señalado que el comentario que recibió este miércoles por parte del ‘popular’ Manuel Pérez Fenoll –le dijo “qué gordito has salido de Auschwitz” después de volver de la flotilla rumbo a Gaza– refleja que “estamos bajando más aún el nivel de una política que está prisionera de los bulos, de las mentiras y de los ‘zasca’”.

Así lo ha manifestado en los pasillos del parlamento valenciano un día después de que Pérez Fenoll le espetara estas palabras en el pleno cuando los diputados de la izquierda aplaudían a Bordera a su llegada al hemiciclo, después de regresar la flotilla en la que él y otros tripulantes fueron detenidos por Israel.

“Aquí lo realmente importante es hablar del genocidio y de la dana, y estamos hablando de si he engordado y adelgazado cuando, por cierto, he adelgazado seis kilos en la flotilla”, ha declarado Bordera, quien cree que las palabras del PP están “muy fuera de tono” aunque “reflejan lo que están haciendo algunos aquí”.

Además, el diputado de Compromís ha remarcado que él no quiso comparar a la flotilla con Auschwitz cuando hablo de ello en una entrevista, sino señalar que las condiciones de los presos palestinos están “en medio de Guantánamo y Auschwitz”. “No dije en ningún momento que lo nuestro era comparable con Auschwitz”, ha recalcado.

Y ha añadido que el diputado del PP no le ha pedido disculpas por su afirmación, pero tampoco espera que lo haga.

En la sesión de este jueves, el pleno de Les Corts ha rechazado, gracias a los votos en contra de PP y Vox, aprobar una proposición no de ley (PNL) de Compromís para condenar el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino.

La iniciativa también pedía que España rompa todas las relaciones con Israel, que la Generalitat mantenga el apoyo a la ONG UNRWA o que los ayuntamientos valencianos impulsen una declaración de rechazo firme al genocidio.