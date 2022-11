Bravo defiende la reorganización de juzgados de violencia de género para lograr una atención especializada a víctimas

Asegura que las víctimas no tendrán que preocuparse por traslados a otra demarcación porque será una prestación gratuita

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha defendido este miércoles que la reorganización de los juzgados de violencia de género es un proyecto "que nace para mejorar la atención a las víctimas" y que tiene el objetivo de "concentrar recursos especializados en torno a juzgados exclusivos de violencia de género". Bravo ha admitido que hay "reticencias" ante este proyecto pero ha pedido comprensión a los alcaldes y a los municipios porque, por encima de sus intereses, están los de las víctimas.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios en Alicante, tras la inauguración de la nueva Oficina de Denuncias de Violencia de Género en la capital. Al respecto, Bravo ha negado que se trate de "pérdidas de competencias" porque "nadie pierde", y ha señalado que este es un proyecto que "nace para mejorar la atención a las víctimas de violencia que, por encima de los intereses de cada alcalde, de cada municipio, está el interés de las víctimas, y ese ha sido el espíritu que ha inspirado el proyecto de agrupación de partidos judiciales".

"Es un proyecto que conforma en la Comunitat Valenciana una justicia exclusiva y especializada; es que lo que queremos son profesionales absolutamente especializados, con la máxima experiencia, y que actúen y que trabajen solo por y para las víctimas", ha agregado.

RADIOS DE DISTANCIA

En la misma línea, ha detallado que en la propuesta se ha planteado un primer proyecto de agrupación "que se ha estudiado con toda la exquisitez" con radios de distancia que oscilan entre los 15 y los 40 o 45 kilómetros entre los órganos judiciales y el domicilio de las víctimas y así "garantizar un servicio gratuito de traslado".

"Las víctimas no van a tener que preocuparse por tenerse que trasladar a otra demarcación territorial porque van a tener, a través de nuestras oficinas de atención que coordinarán este servicio, una prestación gratuita para trasladarlas las veces que haga falta para asistir a este juzgado", ha detallado.

Igualmente, ha insistido en que el objetivo es "concentrar recursos especializados en torno a juzgados exclusivos de violencia de género" para "conformar toda una red valenciana de juzgados exclusivos que puedan, incluso, organizar guardias de disponibilidad entre todas ellas".

"Estamos en un proyecto sobre el que, obviamente, hay reticencias, porque ante cualquier cambio siempre hay reticencias", ha admitido, pero ha recalcado que la intención es "aumentar" el número de juzgados exclusivos de violencia en la Comunitat Valenciana, aunque "este año somos la comunidad autónoma que más juzgados exclusivos creamos, con cinco nuevos".

"Queremos que los alcaldes lo entiendan, que no le quitamos recursos, sino que los órganos judiciales van a seguir siendo los mismos; simplemente concentramos esta materia en recursos especializados y para eso, en este momento tal y como está planificado, no se pueden plantear en cada partido judicial, pero estamos buscando unas distancias territoriales que no sean demasiado gravosas para las víctimas", ha zanjado.