Bromera refuerza el equipo editorial valenciano con la incorporación de Susanna Lliberós como editora

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Edicions Bromera ha incorporado a Susanna Lliberós (Vila-real, 1973) como editora para reforzar la línea en clave valenciana. Lliberós liderará esta área junto con el editor Marc Senabre, en coordinación con Iván Barreto, director editorial del grupo.

Con este paso, "Bromera culmina el proceso de consolidación de un equipo editorial potente con el reto de mantener la producción arraigada al territorio y, a la vez, abrir nuevas vías de internacionalización y presencia al resto del Estado", ha explicado la editorial en un comunicado.

"Sumamos talento que conoce de primera mano nuestro ecosistema cultural y que comparte la misión de Bromera: hacer crecer la literatura en valenciano y proyectarla más allá", ha señalado el director editorial, Iván Barreto.

"Llego con vocación de servicio a la cultura y a la lengua: escuchar, editar con cuidado e impulsar voces que conectan con lectores de aquí y de todas partes", ha afirmado Susanna Lliberós.

Por su parte, Marc Senabre ha subrayado que la llegada de Lliberós "permitirá acelerar proyectos y cuidar todavía más el catálogo valenciano".

Susanna Lliberós es periodista y poeta, licenciada en Periodismo por la UAB, con una trayectoria destacada en radio y televisión y una obra poética reconocida. Su último libro, 'El crit' (Onada), obtuvo el XXV Premi Jaume Bru y Vidal de Poesía Ciutat de Sagunt (2022).

"Su experiencia en comunicación y el conocimiento del tejido cultural valenciano la convierten en una excelente portavoz de los valores de la casa y en una editora idónea para acompañar nuevas voces y cuidar los autores del catálogo", ha destacado la editorial en un comunicado.

40 AÑOS, UN NUEVO IMPULSO

En su 40 aniversario, Bromera celebra más de 5.000 títulos publicados y una proyección internacional en crecimiento, con una campaña hasta abril de 2026 bajo el lema 'Amb cada pàgina, un nou horitzó'.

Integrada al Grupo Planeta desde 2023 y dirigida por Bernat Bataller, la editorial ha superado la dana de 2024 --que hizo perder 350.000 ejemplares-- y reafirma el compromiso con la cultura y la lectura en valenciano, con proyectos como los Premis Literaris Ciutat d'Alzira y acuerdos con Escola Valenciana y la AVL.

Para celebrar la efeméride, participará en La Setmana del Llibre en Català con dos propuestas: una 'silent reading party' con orchata y fartons el viernes 26 de septiembre a las 17 horas en l'Espai Converses y una mesa redonda el sábaro 27 de septiembre a las 11.15 horas en el Escenari 1 con Els BookHunters, Sebastià Portell, Iván Barreto y Sandra Capsir.