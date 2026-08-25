Buñol se prepara para su 79 Tomatina con 150.000 kilos de tomates, 30.000 más que en 2025

Carga de tomates en camiones - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio valenciano de Buñol se prepara para su famosa batalla de la Tomatina, que celebra este miércoles su 79 aniversario, con un total de 150.000 kilos de tomates cargados ya en siete camiones y preparados para ser lanzados en una fiesta que este año quiere ser "un poco más accesible" y "abierta a todo el mundo".

En total, son 30.000 kilos más que el pasado año, según ha informado el primer teniente de alcalde y concejal de la fiesta popular, Sergio Galarza, que ya espera el momento de la carcasa que arranca la fiesta en la que participarán unas 22.000 personas de múltimples nacionalidades: "australianos, americanos, japoneses, chinos y, ahora mismo, están viniendo mucho más de la India".

"Al final es una fiesta que está muy controlada, ya que desde 2013 lo tenemos muy acotado", ha declarado Galarza a los medios durante los trabajos de carga de los camiones, llevados a cabo en el recinto destinado a la preparación de la Tomatina. A fecha del martes, quedaban los "últimos coletazos" de venta de entrada, por lo que el edil cree que se colgará el cartel de completo y ha confiado en que "transcurra todo con normalidad".

El tomate, de la variedad pera, se planta exclusivamente para la Tomatina y llega de cultivos de Badajoz. "Si no, no existiría, ya que no está apto para el consumo humano. Ya vienen blanditos, tiene que haber un tipo de maduración para que cuando la gente lo coja, con solamente el gesto de apretar, se esclafe y se pueda lanzar sin ningún peligro", ha explicado.

Una de las novedades de este año es precisamente el incremento de la cantidad de tomates: "El año pasado eran 120.000 kilos, mientras que este año son 150.000". En todo caso, el balance económoco "siempre sale positivo a la ciudadanía", ha afirmado. De los siete camiones que van a salir al recorrido, seis lo harán desde San Luis y el séptimo saldrá solamente a la Plaza de la Diputación.

"VALENCIA ENTERA VIVE POR Y PARA LA TOMATINA"

Galarza ha resaltado que lo más especial de la Tomatina de Buñol es que, "después de 79 años, la gente del pueblo siga queriéndola y proponiéndola, porque al final todo el mundo que quiere colaborar entra y se le escucha. Esa gracia de que la gente de Buñol pueda decidir cómo hacerla y qué mejorar, creo que esa es la gracia que tiene la Tomatina. La gente, los comercios, sacan barras a la calle; los hoteles están llenos, Valencia entera vive por y para la Tomatina esta semana", ha mantenido.

Por su parte, la activista, divulgadora por la discapacidad, terapeuta ocupacional y responsable del Departamento de Accesibilidad del Ayuntamiento, Regina Martínez, ha señalado que este año la Tomatina se hace mucho más accesible para personas con algún tipo de necesidad o discapacidad.

"Creemos que es importante que se tenga en consideración a todas las personas que tienen cualquier tipo de necesidad, ya que al final la Tomatina es una fiesta internacional, mundialmente conocida y abarca muchísimo aforo y las personas con discapacidad o con algún tipo de necesidad, también forman parte de ese porcentaje. Este año hemos apostado por dar un paso más, que sea un poco más accesible y que esté más abierta a todo el mundo", ha asegurado.

De este modo, ha explicado que se han implementado "algunas medidas de accesibilidad": "Teníamos ya una zona reservada para personas con discapacidad, movilidad reducida y este año aumentamos el apoyo de las personas voluntarias que van a acompañar a estas personas, tanto en esta zona como fuera de ese recinto", con "medidas de seguridad implementadas".

Asimismo, ha remarcado que otra parte "muy importante es la mejora de la accesibilidad en la comunicación": "En estos días, en redes sociales, en la página web, hemos aumentado la comunicación para que sea más fácil de comprender, hemos utilizado pictogramas y lectura fácil para que cualquier persona tenga a su alcance toda la información de la Tomatina".