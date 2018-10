Caballero dice que el PSPV podría haber establecido un calendario propio de primarias para Ontinyent

Publicado 26/09/2018 14:07:00 CET

Defiende que la situación es "muy complicada, que hay soluciones y aquí lo único que se ha hecho ha sido aplicar la norma"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial del PSPV en Valencia, Mercedes Caballero, ha señalado este miércoles que el PSOE "ha tomado la decisión que todos estaban esperando y sabían que iba a llegar antes o después" al no permitir que Jorge Rodríguez --investigado en la Operación Alquería-- concurra a las primarias en Ontinyent al estar suspendido de militancia y cree que desde el PSPV se podían haber "adelantado" estableciendo un calendario propio de primarias para el municipio, a la espera de que se levante el secreto de sumario de esta causa.

Así lo ha indicado Caballero en declaraciones a los medios, en las que ha admitido que es "un momento complicado" para el partido, que esperaba que a estas alturas del año se hubiera alzado el secreto de sumario para conocer exactamente qué se está investigando, pero "las circunstancias son las que son" y ella misma propuso ante la Ejecutiva nacional establecer un calendario propio de primarias, igual que se ha hecho con Alicante, pero no obtuvo respuesta.

Así, ha continuado, la notificación de Ferraz en la que se comunica que Rodríguez no puede presentarse a las primarias "era una noticia que todos esperábamos porque las circunstancias no han cambiado y el compañero sigue suspendido de militancia" y según el reglamento "no cumple los requisitos para formalizar su candidatura a las primarias por la lista del PSPV".

"Lo único que quiero dejar claro es que la situación es muy complicada, que hay soluciones y aquí lo único que se ha hecho ha sido aplicar la norma. Es cierto que el Código Ético marca la suspensión total del partido una vez se abra juicio oral, pero los reglamentos federales hablan muy bien y muy clarito sobre los requisitos de una persona para ser candidato: tiene que ser independiente o estar en pleno uso de sus derechos como militante y en este caso el compañero, por desgracia, no lo está".

No obstante, Caballero ha asegurado que "hay una vía de solución que es levantar esa suspensión" aunque esta se hizo por unas circunstancias concretas que en este momento no han cambiado y otra vía recogida reglamentariamente es que o el federal o el PSPV pidan suspender la celebración de primarias, incluso si ya estuvieran convocadas en un determinado ámbito territorial, y acordar la designación directa sin primarias de un candidato "cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el interés general del partido lo exijan".

Ahora mismo, ha indicado, en Ontinyent no hay un candidato para encabezar la lista y si la situación de Rodríguez no cambia "la dirección de país y federal tendrán que tomar la decisión de nombrar un candidato o abrir un periodo excepcional de primarias", aunque esto es algo que excede sus competencias.

Ella, ha apuntado, se limita a dar su apoyo al partido en sus decisiones en virtud a reglamentos aprobados en un comité federal y a los que nadie votó en contra.

DEFIENDE PROYECTOS COLECTIVOS NO "PERSONALISTAS"

Sobre el futuro de Jorge Rodríguez, quien ha señalado que buscará "otras fórmulas" para defender Ontinyent, ha señalado que el PSPV defiende "proyectos colectivos, no personalistas" y las normas del partido no afectan a las decisiones personales de cada uno y "no es la primera ni será la última vez que una persona lidera una lista de un partido en un momento dado y en otro momento lidera la de otro o una agrupación de electores".

"Las decisiones personales no están sometidas al reglamento del partido", ha agregado, para dejar claro que los socialistas presentarán lista en todos los municipios de la provincia de Valencia.

Preguntada sobre la afección que podría provocar una hipotética pérdida de votos a la consecución de un diputado provincial, ha indicado: "No sé hasta qué punto los 12.000 votos que se sacaron en las últimas elecciones en Ontinyent son dirigidos a una persona con un nombre y apellidos o a una persona que representa una marca". Así, ha defendido el valor de los referentes municipales, pero ha hecho hincapié en que "la marca tira mucho".