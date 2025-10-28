Cactus, Naina, Tenda y Tesa, algunas de las formaciones que actuarán en el Escenario Vibra Mahou en Trovam

Archivo - El Escenario Vibra Mahou apuesta por la diversidad de la escena musical en la Fira Trovam - TROVAM - Archivo

Este espacio apuesta por la diversidad de la escena musical

CASTELLÓ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Escenario Vibra Mahou volverá a acoger, por tercer año consecutivo, un buen número de actuaciones de la Fira Valenciana de la Música Trovam. En total, serán quince los artistas que pasarán por el espacio que se encontrará ante el acceso principal del Auditorio de Castellón. El lugar está a pocos minutos andando del centro de la ciudad y dispone de plazas de aparcamiento libre.

Asimismo, gracias a la colaboración con Vibra Mahou, en la misma localización habrá una zona gastronómica. Las gastronetas instaladas incluirán menús para todas las opciones. Además, habrá un área de descanso y un punto de encuentro para los asistentes. La entrada será gratuita.

El Escenario Vibra Mahou se caracterizará, una vez más, por acoger propuestas de géneros diversos. Así, el público podrá disfrutar de una agrupación histórica de las melodías de raíz valenciana y mediterránea: Urbàlia Rurana. El grupo está celebrando 35 años de trayectoria con un nuevo espectáculo y formación.

De más al norte, de Les Terres de l'Ebre, llegará el dueto Terrae. Ellos rinden homenaje al lugar que los vio crecer y explican las historias de su gente. En esta línea asociada al folk también se encuentra Demetris Mesimeris, cantante chipriota que mezcla tonadas tradicionales con orquestaciones modernas.

El Escenario Vibra Mahou también reservará un espacio para los amantes de las sonoridades más aceleradas y contundentes. Será gracias a formaciones como Tenda, cuarteto de la capital del Turia que ha visitado salas de todo el Estado con su último disco, Patrick. Asimismo, sonarán los castellonenses Ortopedia Técnica, que mostrarán las composiciones de punk-rock del EP Nada brilla; los valencianos Cien galgos, power-trío que factura una potente combinación de rock y punk; y los malagueños Orina, nueva promesa de la música independiente que también tiene nuevo disco: Mea culpa.

Finalmente, la música urbana, la electrónica y los ritmos de baile no faltarán en el Escenario Vibra Mahou de la Fira Trovam. Los asistentes tendrán la oportunidad de moverse con los temas de intérpretes valencianos como Bèrnia, Cactus, La Fulla, Naina y Tesa, quien hará en Castellón uno de los primeros conciertos de presentación de su próximo disco, Rata Penà. En cambio, en una vertiente más experimental se encuentran los valencianos Podenco y el austríaco Farmar, mientras que la propuesta de la gallega KYR4 se aproxima al trap y al techno.

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

La programación artística del Trovam comprende las actuaciones de cincuenta artistas en diversos espacios de Castellón. El resultado es una programación donde se mezclan estilos, lenguas y procedencias con intérpretes consolidados y emergentes.

Este año, tocarán formaciones valencianas como Deaf Devils, Esther, La Maria, Miquel Gil, Pau Alabajos o Vaire. Desde otros puntos del Estado llegarán intérpretes como Carlos Ares, El Nido, Ganges, Jero Romero, pablopablo y el dueto formado por Lucia Fumero y Rita Payés, entre otros. Además, gracias a los proyectos de internacionalización de la Fira, estarán Bottle Rockets (Reino Unido), Brama (Francia), David Bay (Alemania), D*tre (Dinamarca) e Immen (Países Bajos).