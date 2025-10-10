Caen dos árboles en la ciudad de València durante las lluvias de las últimas horas

Compromís y PSPV censuran la "falta de mantenimiento" y el gobierno local critica su "hipocresía" y destaca un aumento de presupuesto

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos árboles han caído en València durante las lluvias que en las últimas horas y desde este jueves se están registrando en esta ciudad y en otras poblaciones de la Comunitat Valenciana.

Uno de los árboles, un ficus, ha caído sobre un camión en la confluencia de la calle Universitat con la de Pintor Sorolla, y el otro, una melia acedarach, en la avenida Blasco Ibáñez entre los hospitales Clínico y Quirón, según han informado desde el consistorio. Los incidentes no han afectado a personas.

Fuentes municipales han señalado también que efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos se han desplazado hasta esos dos puntos para retirar los árboles y que también iban a acudir dotaciones de la Concejalía de Parques y Jardines para la retirada completa de ambos ejemplares.

La Policía Local ha indicado, en el caso del árbol caído en la unión de las calles Universitat y Pintor Sorolla, que tras este incidente se han cortado dos carriles de esta última vía y que el tráfico se ha desviado por la calle Pascual y Genís.

Tras estos incidentes, los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, han criticado la gestión del equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá, por lo que respecta al mantenimiento de los árboles de la ciudad.

"VÍCTIMA DE SU PROPIA DEMAGOGIA"

Desde Compromís, el edil Sergi Campillo ha señalado que "Catalá está comprobando y siendo víctima de su propia demagogia". Así, ha apuntado que "cuando era jefa de la oposición, incluso cuando empezó como alcaldesa, aseguraba que no se le iba a caer ningún árbol por falta de poda y mantenimiento" y ha indicado que ahora "no paramos de tener noticias de árboles que se caen".

"Hace unos meses se cayó un árbol e hirió a varias personas en la plaza del Mercado. Y hoy hemos conocido que se ha caído un ficus, bastante grande, encima de un camión en la confluencia entre las calles Universitat y Pintor Sorolla", ha afirmado Campillo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El representante de Compromís ha pedido a la primera edil "que trabaje más", "se dedique más a gestionar el área de medio ambiente de esta ciudad que dejó en manos de Vox" y que "abandone la demagogia a la que tanto nos tiene acostumbrados".

"ABANDONO TEMERARIO"

Por parte del PSPV, la edil Elisa Valía ha censurado "el abandono temerario al que el gobierno municipal está sometiendo los parques y jardines de València". "La infraestructura verde, los jardines y los parques están descuidados y, en muchos casos, directamente abandonados", ha dicho en un comunicado, además de exponer que esta es "una situación que, además de suponer una pérdida de patrimonio, representa un peligro real para las personas".

Valía ha afirmado que "cada semana caen árboles de gran envergadura en distintos puntos de la ciudad sin que el gobierno de Catalá reaccione". "Hoy ha caído uno en Pintor Sorolla y otro en Blasco Ibáñez, de los que tengamos conocimiento, y ambos podrían haber causado daños personales importantes porque son ejemplares muy grandes", ha agregado.

La representante del grupo socialista ha acusado a la alcaldesa de "dejar la seguridad de los valencianos a la suerte de no pasar por debajo de un árbol que está a punto de caer, en lugar de garantizarla con un adecuado trabajo de mantenimiento preventivo". "Este es el legado que deja Catalá en València de la Capital Verde Europea", ha censurado.

El PSPV ha avanzado que pedirá "toda la documentación sobre estos ejemplares para comprobar si se habían realizado labores de mantenimiento o existían advertencias sobre su estado" y si estos incidentes se podían haber evitado".

AUMENTO DE PRESUPUESTO

En respuesta a la oposición, desde la Concejalía de Parques y Jardines --gestionada por Vox-- han señalado que "se ha aumentado un 10 por ciento el total del presupuesto en los contratos de las contratas que llevan el mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de la ciudad --SAV, Fomento y Centre Verd--" y han asegurado que eso "es lo máximo que se ha podido ampliar porque así lo reflejan los pliegos del contrato que se realizó durante el anterior gobierno --de Compromís y PSPV--, puesto que este contrato se realizó durante la legislatura anterior".

Además, el portavoz del ejecutivo municipal y del PP en el consistorio, Juan Carlos Caballero, ha lamentado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que la oposición indique que lo sucedido con los árboles es "culpa del gobierno municipal" y "por falta de mantenimiento".

"SER MUY HIPÓCRITA"

El concejal ha querido "desenmascarar la hipocresía" de "la izquierda valenciana" y ha explicado, respecto al árbol caído en la calle Universitat, que cuando el equipo de Catalá llegó al ejecutivo local "el tronco de este ficus monumental prácticamente no tenía alcorque", al tiempo que ha destacado que "este mismo verano, en julio de 2025, se hicieron labores para ensanchar el alcorque" y que este ejemplar "pudiera respirar más, anclar más y estar en un mejor estado".

Caballero ha afirmado que esa intervención se hizo "junto con una actuación de poda", tras lo que ha considerado que "hay que ser muy hipócrita" y "tener muy poca vergüenza para culpar de todo al gobierno municipal cuando se puede demostrar perfectamente la situación que nos encontramos" en ese ficus.

El edil ha destacado, asimismo, que ante una alerta naranja por lluvias como la decretada para València "se cierran los parques y jardines" teniendo en cuenta que "las fuertes lluvias, las tormentas y el viento pueden hacer que alguno de los árboles de la ciudad sufra y haya caídas" y para evitar el acceso a esos recintos y así "proteger a la población".

Juan Carlos Caballero ha pedido a la población, ante las alertas decretadas por lluvia, que "siga las recomendaciones" dadas en estos casos desde los organismos oficiales y que extremen la precaución.