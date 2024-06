Calp ofrecerá visitas virtuales inmersivas al Penyal d'Ifac, la Muralla Roja y los yacimientos arqueológicos

ALICANTE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calp implantará en sus museos y oficinas de turismo herramientas digitales con las que el turista podrá disfrutar de visitas virtuales o realidades virtuales inmersivas a algunos de los atractivos turísticos del municipio que no se pueden visitar por no estar abiertos al público o porque tienen el cupo de visitas lleno o bien porque no son accesibles a colectivos con problemas de movilidad.

Se trata del Penyal d'Ifac, que en verano suele tener el cupo de reservas diarias completo, la Muralla Roja y los yacimientos arqueológicos de la Pobla medieval d'Ifac y de Banys de la Reina, según ha indicado el consistorio calpino en un comunicado.

El Ayuntamiento ha señalado que esta iniciativa busca "hacer más accesibles" estos lugares de interés turístico y "ofrecer al turista una visita más atractiva y diferenciadora con respecto a la visita tradicional".

El concejal de Promoción Internacional y del Next Generation, Marco Bittner, ha afirmado que pretenden "mejorar la visita del turista a Calp a través de experiencias inmersivas, ya que de lo que se trata es de conectar al turista con el recurso patrimonial del que va a disfrutar y que interactúe con él con los cinco sentidos". "Una alternativa más original y diferente a la que estamos acostumbrados con la que provocar sensaciones de todo tipo", ha destacado.

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Tranformació y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.

La iniciativa se encuentra en estos momentos en licitación con un importe base de 250.000 euros y se prevé un período de ejecución de tres años. Según indica el pliego de prescripciones técnicas estas experiencias virtuales se podrán ofrecer a través de gafas de realidad aumentada, proyecciones virtuales o dispositivos de estimulación sensorial y otro tipo de avances en la interacción con los sentidos mediante ultrasonidos o vibraciones, entre otros.

La empresa adjudicataria deberá desarrollar contenidos para las experiencias inmersivas y virtuales que cuenten historias y dejen huella en el turista. Asimismo, se realizarán audio-guías con narraciones explicativas en varios idiomas que facilitarán al turista la comprensión de estos recursos turísticos, además de vídeo guías en lenguaje de signos.