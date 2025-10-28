Calp retira 12 palmeras de una avenida por riesgo de caída

ALICANTE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calp (Alicante) ha retirado un total de 12 ejemplares de palmera datilera de la avenida Ejércitos Españoles ante el riesgo de caída que presentaban estos ejemplares.

La anterior empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de especies palmáceas ya realizó un informe en el que indicaba que varias palmeras presentaban daños en estípite (tallo), estrechamientos o cavidades, así como inclinaciones pronunciadas.

Según el consistorio, todas estas circunstancias podían provocar la caída de las palmeras a consecuencia del viento, como ya ocurrió con varios ejemplares en 2024, o por estar afectadas por el picudo rojo.

Por ello, aprovechando las obras de renovación del carril bici, desde el departamento municipal de Medio Ambiente se consideró conveniente la sustitución de estas 12 palmeras por ejemplares de moreras para mejorar la seguridad de las personas y los bienes, además de para crear zonas de sombra en esta avenida.

Por otro lado, las brigadas municipales de jardinería realizaron hace unos días trabajos de poda en un grupo de palmeras ubicados en la intersección de la calle La Niña y la avenida Ejércitos Españoles, ya que su copa colisionaba con una línea de alta tensión.

Operarios de Iberdrola tuvieron que cortar el servicio eléctrico para que los jardineros pudieran trabajar sin peligro, tras lo que al finalizar se restableció de nuevo la línea.