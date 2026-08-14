Cámara Valencia pide prorrogar Cofrentes para "preservar la competitividad" de más de 12.000 empresas intensivas

Archivo - El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha pedido al Gobierno que aplique en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) la "misma reflexión" que ha llevado a renovar la autorización de la central de Almaraz (Cáceres), para "preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible".

Según un informe publicado por Cámara Valencia, el cierre de Cofrentes supondría retirar del sistema más de 1.000 MW de "generación firme, síncrona y disponible con independencia de las condiciones meteorológicas". La central representa "un factor de competitividad" para las 12.254 empresas manufactureras electrointensivas de la Comunitat Valenciana, que generan 184.328 empleos directos, señala el estudio.

Este informe concluye que la energía nuclear representa en la Comunitat Valenciana el 52% de la generación eléctrica total. Además, el estudio incide en la central como "elemento estructural del sistema eléctrico valenciano y motor económico del territorio, sustentando más de 3.000 empleos y una red de 400 proveedores", de los cuales 150 son empresas valencianas. En 2025, la Comunitat Valenciana registró una demanda eléctrica de 27.789 GWh, lo que representó el 10,8% del consumo nacional.

Además, el informe expone que Cofrentes, al generar una energía estable, libre de emisiones y con precios competitivos, es "un elemento diferenciador frente a otras regiones europeas, lo que contribuye a atraer a la Comunidad Valenciana proyectos industriales electrointensivos o proyectos de alto contenido tecnológico como los centros de datos, entre otros".

En palabras de José Vicente Morata, "mantener un mix energético equilibrado es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible", ha defendido Morata en declaraciones remitidas a los medios de comunicación este viernes.

Morata ha apuntado que la continuidad de la central, siempre sujeta a la evaluación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, "permitiría conservar la capacidad de producción, la estabilidad de frecuencia y el soporte de tensión durante el despliegue de nueva generación renovable". "La ampliación de su operación debe valorarse como una medida de seguridad energética y de complementariedad tecnológica", ha apuntado.

"La Cámara defiende de forma clara la prórroga de la vida útil de Cofrentes porque es una infraestructura estratégica para la Comunitat Valenciana. Tal y como indica el informe, aporta más de la mitad de la producción eléctrica de nuestra comunidad y desempeña un papel esencial para garantizar un suministro estable, competitivo y libre de emisiones, especialmente para nuestra industria", ha expuesto.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y REINDUSTRIALIZACIÓN

En esa línea, ha pedido que la transición energética, "un objetivo irrenunciable", se lleve a cabo con "realismo". "No podemos poner en riesgo nuestra capacidad industrial ni la atracción de nuevas inversiones por una falta de capacidad de generación o por un incremento de los costes energéticos", ha advertido.

El presidente de Cámara Valencia ha subrayado que la Comunitat Valenciana afronta "un proceso de reindustrialización, de electrificación de la economía y de captación de inversiones que exigirá cada vez una mayor disponibilidad de energía".

En ese contexto, "la continuidad de Cofrentes no solo es compatible con los objetivos de descarbonización, sino que constituye un apoyo imprescindible para avanzar en esa transición con garantías. Mantener Cofrentes significa reforzar la seguridad energética, proteger la competitividad de nuestras empresas y favorecer el crecimiento económico y el empleo en la Comunitat Valenciana".