Las cámaras de comercio de la provincia de Alicante piden mejorar el acceso a la vivienda y aumentar suelo industrial

Reunión del consejo económico y social de la provincia de Alicante en la Diputación de Alicante, celebrada el 29 de septiembre de 2025

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por las cámaras de comercio de Alicante, Alcoi y Orihuela señala "retos" como "alcanzar un modelo turístico sostenible, avanzar en la digitalización y la innovación, mejorar la accesibilidad a la vivienda, impulsar la internacionalización, aumentar el tamaño empresarial y la disponibilidad de suelo industrial y reforzar la diversificación geográfica en las exportaciones".

Además, ha destacado el "déficit histórico de inversiones que sufre la provincia de Alicante, especialmente en materia de infraestructuras de transporte". En este sentido, se plantea "la necesidad de impulsar actuaciones como el AVE Alicante-València, la línea Alcoi-Xàtiva, el eje Alicante-Elche-Murcia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa, la ampliación del aeropuerto o la estación término de Benidorm".

Los entes camerales ponen de manifiesto, al respecto, que el déficit acumulado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "se sitúa en más de 4.000 millones de euros en el periodo 2008-2024" y cifran el déficit de inversión, teniendo en cuanta la aportación de la provincia al Producto Interior Bruto (PIB), "en 1.834 millones de euros".

Finalmente, el estudio aborda los "retos" en materia de recursos hídricos y reclama "el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, impulsar la reutilización y depuración avanzada, la desalación con energías renovables y un Pacto Nacional del Agua que garantice estabilidad y evite conflictos territoriales".

También se recalca que "la provincia de Alicante es la quinta en PIB y la cuarta en población" y se analiza su estructura productiva, donde el sector servicios representa el 72 por ciento del PIB y está cuatro puntos por encima de la media nacional, centrado en las actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales.

Por su parte, la industria se sitúa en un 11%, cuando la media española se eleva al 16%. El sector de la construcción alcanza el 7%, dos puntos por encima de la media, y el primario representa solo el 1%.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

El informe de las entidades camerales ha centrado una nueva reunión del consejo económico y social de la provincia de Alicante, que se ha celebrado este lunes en la Diputación de Alicante, según ha informado esta institución en un comunicado.

Durante la sesión, presidida por la vicepresidenta primera, Ana Serna, se han ofrecido los detalles de este diagnóstico por parte del presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, y la jefa del Gabinete de Estudios y Estadística, Mari Carmen Pastor.

Tras la presentación del informe, los distintos agentes que forman parte del consejo económico y social han expuesto sus valoraciones, que deberán presentar también por escrito, sobre este informe. La mayoría de participantes ha incidido en cuestiones como "la regulación del turismo, el problema del acceso a la vivienda o la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida".