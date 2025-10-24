Camarero acusa al Gobierno de "mentir con las ayudas dana mientras oculta dinero de la cuenta de donaciones del Tesoro"

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, en una imagen de archivo - GVA

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha denunciado este viernes que "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a mentir con las cifras de las ayudas por la dana" y ha exigido "transparencia inmediata para que expliquen qué ha pasado con el dinero de la cuenta de donaciones que abrieron en el Tesoro Público y de la que, un año después, nadie sabe nada", porque el Ejecutivo "oculta el dinero".

La portavoz del Consell ha criticado que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, "que ni ejerce de ministra ni de valenciana, ayer dijera sin ruborizarse que el Gobierno había transferido 8.000 millones en ayudas, y hoy sale hasta el Gobierno a desmentirle, que no son 8.000 sino 6.600".

"No solamente está desconectada de los valencianos, sino del propio gobierno de España, que le ha hecho una enmienda a la totalidad porque ni siquiera sabe cuánto dinero está destinando el Gobierno de España a los afectados", ha señalado Camarero en un comunicado, en el que ha recriminado "la lentitud de las ayudas y que el Gobierno esconda los documentos contables donde se ve la ejecución efectiva de las ayudas".

"Lo que sí sabemos es que el Ejecutivo de Sánchez infla las cifras y vende humo", ya que "más del 80% de los 6.612 millones que anuncian no son ayudas reales", ha aseverado Camarero.

La portavoz del Consell ha expuesto que, "de esos 6.612 millones, 3.761 millones proceden del Consorcio de Compensación de Seguros, que no son ayudas públicas, sino indemnizaciones que corresponden por ley a los asegurados, y 1.745 millones son transferencias a ayuntamientos para obras e infraestructuras, no ayudas a familias ni a autónomos, y que además es la Generalitat la que está ayudando a los ayuntamientos porque ellos mismos han denunciado que no tienen capacidad para gestionar ese dinero. En realidad, solo uno de cada seis euros llega de verdad a los afectados", ha explicado.

La portavoz del Consell ha criticado que "mientras el Gobierno central presume de cifras infladas, las familias siguen esperando sus ayuda".

"CONFUNDEN PROPAGANDA CON GESTIÓN"

"Sánchez y Morant confunden propaganda con gestión. Hablan de miles de millones, pero la realidad es que más de 34.000 familias siguen sin cobrar las ayudas de primera necesidad un año después", ha afirmado.

Camarero ha subrayado que "el Consell de Carlos Mazón ha duplicado o multiplicado por veinte las ayudas del Gobierno en cada línea, con un modelo ágil, directo y sin burocracia, que llega a las familias que más lo necesitan".

"Mientras Sánchez presume de decretos y comisiones, el Consell ha pagado ya ayudas directas a más de 27.000 familias, frente a las escasas 7.000 que han recibido alguna ayuda estatal. Esa es la diferencia entre la gestión eficaz de la Generalitat y la propaganda del Gobierno", ha destacado.

FALTA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO

Camarero ha exigido al Ejecutivo central "que aclare cuánto dinero se ha ingresado y qué uso se le ha dado a la cuenta de donaciones abierta en el Tesoro Público tras la dana, creada por el Real Decreto-Ley 7/2024".

"El Gobierno ha exigido transparencia a todos menos a sí mismo. La ministra Morant debería explicar qué se ha hecho con el dinero que los españoles han donado solidariamente y por qué no se ha rendido cuentas de ello, de qué dinero dispone el gobierno que los españoles han confiado al gobierno para destinarlos a afectados por la Dana y dónde han ido a parar ", ha señalado.

La vicepresidenta ha lamentado que "Diana Morant "se ha convertido en la alumna aventajada de Pedro Sánchez: responde con bulos cuando le faltan resultados".

"En lugar de venir a insultar y manipular, debería defender a los valencianos y pedir a su gobierno responsabilidad h que pague las ayudas de primera necesidad que siguen pendientes", ha afirmado.

Camarero ha destacado que "el Consell sigue aprobando nuevas líneas de apoyo, sin trámites y con sensibilidad social: ayudas para familias numerosas, monoparentales, con hijos con discapacidad o acogedoras de municipios afectados".

"Mientras la Generalitat actúa con eficacia, sensibilidad y transparencia, el Gobierno central llega tarde, oculta información y presume de lo que no ha hecho", ha concluido.