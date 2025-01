Camarero asegura que la Conselleria realizó más de 200 llamadas el día de la dana a diferentes servicios

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado este lunes que su departamento realizó "llamadas y mensajes permanentes" con los centros sociales, residencias y otros servicios con motivo de la dana, con más de 200 llamadas el propio 29 de octubre y más de 500 al día siguiente.

Camarero, durante su comparecencia en Les Corts para explicar la gestión llevada a cabo bajo su dirección en la dana, ha defendido el trabajo "sin descanso" de la Conselleria y ha insistido en que se pusieron "las medidas de prevención que indicaban los servicios de emergencia porque no sabíamos que venía la riada tan brutal que vino". La vicepresidenta ha detallado las actuaciones de la Conselleria desde el primer día de la catástrofe y también lo que hizo "en primera persona".

En concreto, ha relatado que a las 9.52 horas de la mañana del día 29 de octubre desde su Conselleria "se mandó un correo electrónico a todas las residencias de mayores con el protocolo de actuación por alerta meteorológica por dana donde se incluían recomendaciones como la revisión de los botiquines y los grupos electrógenos, designar una persona responsable de consulta sobre una posible situación de emergencia o estar en contacto continuado con protección civil por si hubiera que activar el plan de evacuación del centro".

Además, ha añadido que la Conselleria contactó telefónicamente con los centros de día, para personas con discapacidad y de víctimas de violencia sobre la mujer para pedir que aplicaran medidas de prevención ante el aviso de dana de Aemet y que estuvieran atentos a las recomendaciones de emergencias.

"Yo sé lo que he hecho y tengo la conciencia tan tranquila. ¿Que con la mirada hacia atrás se podían haber hecho más cosas? Seguro, pero es que a mí me duele esta situación, y me duele porque la he vivido en mis propias carnes", ha manifestado Camarero.

La consellera ha indicado cómo habló en primera persona con trabajadores de la residencia de mayores de Paiporta en la que fallecieron seis usuarios y cómo les indicó que no podían llegar los servicios de emergencia.

