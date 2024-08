Camarero confirma que habrá nuevas ayudas al alquiler y reprocha al PSPV sus críticas: "No se leen las resoluciones"

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha avanzado que la Generalitat lanzará nuevas ayudas destinadas al alquiler de viviendas, al tiempo que ha reprochado al PSPV-PSOE sus críticas a la concesión de la "primera parte" de estas subvenciones. "No se leen las resoluciones", ha lamentado.

De esta manera ha respondido Camarero este viernes, en declaraciones a los medios durante una visita al nuevo Centro de Crisis 24 Horas de València para atender a víctimas de agresiones sexuales, a la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts y secretaria de Derecho a la vivienda del PSPV, Mª José Salvador, quien ha denunciado que los "recortes" del Consell en estas ayudas han dejado "a más de la mitad de los solicitantes aptos sin ninguna clase de subvención".

La responsable de Vivienda del Consell ha mostrado su "sorpresa" por que sea precisamente el PSPV, partido que fue "incapaz durante siete meses de gobierno de poner en marcha estas ayudas", el que critique ahora que se haya concedido una "primera parte" de las mismas.

Además, ha puntualizado que estas concesiones del programa de ayudas al alquiler de viviendas están "condicionadas por una deuda de seis millones de las de 2022 que ha tenido que hacer frente" el actual Gobierno valenciano y ha especificado que el Consell ha tenido que "pagar las deudas del Botànic" con "parte del dinero que tenía que ir aplicado a estas ayudas".

"Me extraña que el Partido Socialista no lea las resoluciones, porque en la resolución de ayer, en la que se resolvían 4.000 expedientes, ya pone que van a haber más ayudas y que va a seguir resolviéndose", ha señalado, al tiempo que ha indicado que las que no se han resuelto se deben a que no reúnen "las condiciones para percibirlas".

En cualquier caso, ha insistido en que su departamento "ya ha anunciado que va a haber nuevas ayudas" gracias a los remanentes de crédito del área de Vivienda. "Se van a ampliar y al final de año van a ser similares en porcentaje a las que había con el gobierno del Botànic", ha detallado.