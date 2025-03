Camarero defiende las cuentas "más sociales y de la recuperación ante una izquierda que solo quiere rascar votos"

Defiende la colaboración público-privada, un control de "la okupación ilegal" y la concurrencia competitiva en las subvenciones

La oposición critica que son los presupuestos de "la vergüenza y abandono de los servicios sociales" por "la extorsión de Vox"

VALÈNCIA, (EUROPA PRESS)

La consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha defendido este lunes que las cuentas para su departamento en 2025 son "los presupuestos más sociales, de la esperanza, y de la recuperación" y ha lamentado que "la izquierda no las tolera porque están en lo único que les importa en los últimos meses: intentar rascar un puñado de votos".

Así, lo ha señalado en su comparecencia este lunes en Les Corts para explicar las líneas para su departamento que, ha destacado, son "históricos" y aumentan un 7% con respecto al 2024, con 3.006 millones de euros y que representan el 9,31% del total de la Generalitat.

Desde Vox ha anunciado que apoyarán estas cuentas "siempre que cumplan con las líneas pactadas" y ha anunciado que presentarán enmiendas parciales.

Por contra, desde la oposición han afeado a Camarero haber hecho "un mitin" en la presentación de estas cuentas de "la vergüenza, de la destrucción y del abandonamiento de los servicios sociales públicos" y han advertido de que además son "absolutamente ficticias" porque "dependeránn de la extorsión de Vox".

"Vengo a sacar pecho de unos presupuestos que hemos conseguido traer gracias a Vox, no gracias a ustedes que les importa muy poco la recuperación de esta tierra y la recuperación de los afectados de la dana, porque son los mejores de la historia y van a ayudar a consolidar los servicios sociales priorizando la zona dana", ha recalcado Camarero, quien ha subrayado: "Solo espero que estos presupuestos que vean la luz lo antes posible y gracias a Vox por hacerlos posible y les espero en las enmiendas a ver si son capaces de mejorarlas".

En ese sentido, ha apostado por la colaboración público-privada para poder contar con las 25.000 plazas residenciales para mayores necesarias que el Botànic "no puso en marcha", se ha comprometido a trabajar por luchar contra la okupación ilegal y la 'inquiocupación'; y ha defendido que "se le ha dado la vuelta a cooperación para ir a la concurrencia competitiva en las subvenciones y que no sean a dedo, sino con transparencia".

Asimismo, ha recalcado que harán "diversa, la diversidad" y crece un 19% porque "queremos contar con todos, sin ideologización, sin dogmatismo, sin sectarismo" y, "eso sí --ha advertido--, el coto de las subvenciones a sus entidades se ha acabado".

Del mismo modo, ha subrayado que con estas cuentas la oposición "ya no puede hablar del negacionismo en la violencia de género y les ha recalcado: "Lecciones de igualdad ni una". Así, ha criticado que no se haya oído "ni una palabra sobre Ábalos, ni Monedero, ni respecto a Errejón". Además, ha resaltado sobre el Plan Convivent que están trabajando "con municipios de cualquier color político" porque ha apuntado, "nosotros no somos ustedes".