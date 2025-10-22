Camarero denuncia que el Gobierno "sigue sin pagar 565 millones a las familias valencianas afectadas por la dana"

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, en imagen de archivo - GVA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha denunciado este miércoles que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "sigue sin cumplir con las familias valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre, a las que todavía debe 565 millones de euros en ayudas de primera necesidad".

Casi un año después de la tragedia, el Ejecutivo central "solo ha pagado ayudas a 7.497 familias, lo que representa apenas el 17,9 por ciento de las 41.674 que las solicitaron", ha lamentado en un comunicado Camarero, en el que recalca que esto significa que "más de 34.000 hogares valencianos siguen esperando una ayuda que el Gobierno prometió y que nunca ha llegado".

La portavoz del Consell ha subrayado que, según los "propios datos del Gobierno", las familias que sí han cobrado "han recibido una media de 16.538 euros en concepto de daños materiales en vivienda y enseres". A partir de esa cifra, "la deuda pendiente con las familias afectadas asciende a 565 millones de euros", señala Camarero, que subraya que es una cantidad que "demuestra la falta de compromiso real de Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana".

"Sánchez aseguró solemnemente: si necesitan ayuda que la pidan. Pues bien, los valencianos han pedido ayuda y no llega, que explique el Gobierno por qué", ha instado Camarero. Frente a esto, la vicepresidenta primera del Consell ha destacado que la Generalitat "ha pagado ya 240 millones de euros en ayudas de primera necesidad a unos 27.000 hogares valencianos".

En esta línea, ha recalcado: "Es decir, el Consell ha abonado el doble de ayudas que el Gobierno por este concepto, y lo ha hecho a pulmón, con recursos propios de la administración valenciana, porque el Gobierno sigue sin facilitarnos recursos a fondo perdido para costear la reconstrucción".

Camarero ha añadido que estas ayudas de la Generalitat "se han concedido además de forma ágil, rápida y sin burocracia, hasta el punto de que las familias han recibido parte del dinero directamente en sus cuentas, sin necesidad de iniciar trámites administrativos ni burocráticos".

"Estas ayudas no son un gesto político ni una promesa electoral; son un derecho de las familias que lo perdieron todo y que llevan un año esperando una respuesta que no llega", ha defendido y ha advertido que "la falta de pago de estas ayudas está poniendo en riesgo la recuperación de miles de economías domésticas que dependen de ese dinero para poder rehacer sus vidas".

Además, ha criticado la "opacidad" y el "constante cambio" de cifras por parte del Ejecutivo central: "Primero dijeron que había más de 43.000 familias solicitantes, ahora hablan de 41.674... pero lo que no cambia es la realidad: el 82% de los afectados sigue sin cobrar ni un solo euro".

La vicepresidenta ha reiterado el compromiso del Consell presidido por Carlos Mazón de "seguir al lado de las familias, reclamando lo que es justo y ayudando allí donde el Gobierno de Sánchez no llega". "La Comunitat Valenciana no puede esperar más. Las familias necesitan hechos, no excusas. Pedro Sánchez debe cumplir ya con su palabra y pagar lo que debe a las víctimas de la dana", ha zanjado.