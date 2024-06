Camarero dice que la izquierda convertirá el Orgullo en "una celebración del insulto contra quien piensa distinto"

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha aseverado que la izquierda va a convertir la marcha del Orgullo de este viernes en "una celebración del insulto contra quien piensa distinto".

Así se ha pronunciado Camarero en la sesión de control en una respuesta a la diputada del PSPV-PSOE Cristina Martínez sobre el Orgullo, en la que ha defendido que el pasado viernes se celebró "un orgullo sin centralismo, para todos".

"Mientras en esa celebración no había ni una consigna política, mañana lo que vamos a ver son insultos, lo que ustedes van a celebrar mañana es una celebración del insulto contra quien piensa distinto", ha afirmado.

Camarero ha argumentado que en estos 11 meses de gobierno han demostrado que "la diversidad cabe en todos" y que "no es de unos ni de otros, ni de izquierda ni de derecha, que es de la sociedad". Y le ha espetado a la izquierda: "Eso es lo que no pueden tolerar, eso es lo que no pueden tolerar, que la diversidad es de todos, y yo sé que durante demasiados años la han intentado patrimonializar, han intentado hacerla suya y no es suya, es de la sociedad".

Así, ha defendido que van a celebrar "un orgullo en paz, como se hizo el viernes, a pesar del boicot, de algunas entidades y de algunos miembros de las entidades que han vivido con privilegios". "Insisto, han vivido con privilegios, y lo vamos a ver, y hoy, más que nunca, mi apoyo total a un director general --el de Diversidad, Stephane Soriano, de quien han pedido la dimisión tanto PSPV como Compromís después de una información de 'eldiario.es'-- que ya sufrió la persecución, igual que el alcalde de Gátova, desde hace meses", ha manifestado.