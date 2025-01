Camarero dice que se responderán preguntas sobre Mazón el día de la dana cuando la oposición las "formule correctamente"

Afirma que el 'president' "trasladará con total transparencia" el registro de sus llamadas "donde lo tenga que trasladar"

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha justificado este miércoles que darán respuestas a la oposición sobre la actuación del president Carlos Mazón el día de la dana del pasado 29 de octubre cuando "se formulen correctamente".

Camarero se ha expresado en estos términos sobres las preguntas parlamentarias de la oposición formuladas por los grupos de la oposición: el PSPV que reclamó "una copia íntegra de todas las comunicaciones" del president durante las horas críticas de este día, mientras que desde Compromís ha pedido conocer los trayectos del coche oficial que realizó esta jornada.

En ese sentido, ha señalado que "la cuestión es que deberíamos todos conocer cuál es la pregunta que hace el PSPV, porque la pregunta está mal formulada". Así, ha apuntado que "parece" que el síndic del PSPV, José Muñoz, "no se lee lo que firma, porque si leemos la pregunta hace referencia a la copia íntegra de todas las comunicaciones por cualquier canal remitidas al presidente el día 29 de octubre".

Por lo tanto, ha señalado, "quiere decir que el propio señor Muñoz debe de estar preguntando si José Muñoz, si el señor Baldoví no llamaron al presidente, las comunicaciones que no recibió el presidente, porque, insisto, son comunicaciones remitidas al presidente".

"Debe de formular la pregunta haciendo referencia a las comunicaciones no recibidas por el propio Muñoz, no recibidas por el Baldoví, no recibidas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hasta las 20.20 de ese día, porque estaba en Bruselas haciendo lobby, o la no recibida en toda la jornada por parte del presidente Sánchez o la no recibida por parte de la delegada del Gobierno", ha apuntado.

"LO QUE TENEMOS CLARO ES QUIÉN NO LLAMÓ"

Por ello, ha mantenido que "cuando se pidan las cosas correctamente se les dará, pero parece que el PSPV está haciendo oposición al propio partido socialista, porque lo que están pidiendo son llamadas de comunicaciones de cualquier estilo, de cualquier canal remitidas al presidente". "Lo que tenemos claro es quién no llamó al presidente", ha recalcado.

Asimismo, respecto a la petición de Compromís sobre los datos de uso del coche oficial, ha replicado: "El presidente ha mantenido una transparencia en sus declaraciones y en la aportación de aquellas cuestiones que se le han solicitado desde el primer día, una transparencia que ha sido y que será siempre a las preguntas se formulen adecuadamente y, por lo tanto, se dará toda aquella información que se solicite adecuadamente".

En esta línea, preguntada por las llamadas que realizó Mazón esa jornada, con quién, a qué hora y sobre que hora habló, ha afirmado que el president "con total transparencia, como ha venido haciendo desde el primer día, trasladará las respuestas parlamentarias que se formulen adecuadamente" y "lo trasladará donde lo tenga que trasladar".