Camarero emplaza a Pérez Llorca para la composición del Consell y lanza un mensaje de "normalidad" hasta la investidura

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell en funciones, Susana Camarero, ha emplazado a Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, para saber la composición del nuevo gobierno valenciano en caso de que prospere su investidura. Sí ha destacado que su objetivo y "prioridad" será continuar con la reconstrucción tras la dana.

Además, ha querido lanzar un mensaje de "normalidad" hasta que se produzca el debate de investidura en Les Corts, sin concretar si habrá más plenos del Consell o si Mazón asistirá el próximo martes a la entrega de los Premis Rei Jaume I, un acto que estará presidido por el rey Felipe VI en València.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, presidido este martes por el 'president' en funciones un día antes de que el PP registre en Les Corts la candidatura de Pérez Llorca, que requiere del apoyo de Vox para ser investido.

Camarero (PP) ha indicado que "será el próximo 'president' quien tenga que contar cuál es su objetivo", aunque ha recordado que "él ya dicho que su prioridad es continuar con la reconstrucción". "Los valencianos se merecen un gobierno que esté en la reconstrucción, que no deje ni un día esa prioridad", ha reivindicado.

Preguntada por si el nuevo Consell será continuista, la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha remarcado que no le corresponde a ella decirlo, sino "como siempre al 'president', que tendrá que hacer una composición" de su gobierno.

Ha recordado que a partir de este miércoles se activa el calendario para que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), fije el debate de investidura. "En función de ello tendremos nuevos plenos o agendas del Consell", ha explicado, y ha subrayado que se trabaja "con el objetivo de dar estabilidad a la reconstrucción" también en las "conversaciones" con Vox para la investidura. "No puedo decir nada más", ha zanjado.

En cuanto a la agenda de los próximos días del Consell, cuestionada por si este ha sido el último pleno presidido por Mazón, Camarero se ha limitado a indicar que "se irá dando cuenta en los próximos días".

"El 'president' está asistiendo y presidiendo las reuniones del Consell y ha asistido a las comisiones de investigación en Les Corts y en el Congreso. Por tanto, está siendo respetuoso con el momento en el que nos encontramos", ha aseverado, sin "poder decir si es el último pleno o no porque dependerá de cuándo se realice la investidura" y, según ella, no dispone de "ese dato".

Sobre si Mazón asistirá al acto de los Jaume I con el Rey, la vicepresidenta en funciones ha reiterado que lo irán "comunicando" en su momento, cuando falta una semana para que se celebre. Tampoco ha querido contestar a la pregunta de si Mazón ha realizado alguna reflexión en el pleno de este martes, ya que se ha remitido al secreto sobre las deliberaciones del Consell.

"MAZÓN ES EL POLÍTICO QUE MÁS EXPLICACIONES HA DADO"

Respecto a la comparecencia de Mazón de este lunes en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, ha rechazado hablar sobre la "sensación" que le produjo su intervención y ha defendido que el todavía 'president' está "atento, en el día a día, gestionando un gobierno en funciones que no ha dejado de trabajar". "Le veo como siempre: siendo responsable y siguiendo en esta tarea en funciones", ha abundado.

Y ha insistido en que el 'president' en funciones está "cumpliendo, respondiendo y dando explicaciones". Según ella, es "el político que más explicaciones ha dado sobre su gestión" de la dana, mientras "otros no" lo han hecho y espera que lo hagan cuando sean citados a la comisión de investigación.