Camarero niega intención de "ocultar información" sobre el Cecopi y respeta que À Punt investigue la filtración del mudo

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha negado que exista intención de "ocultar ningún tipo de información" por parte del gobierno valenciano sobre la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la tarde del 29 de octubre --el día de la dana--, al tiempo que ha mostrado "total respeto" a "cualquier decisión" que realice la televisión pública valenciana, À Punt, para investigar la filtración del vídeo que fue difundido con sonido por parte de TVE.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este miércoles, al ser preguntada por los vídeos de la reunión del Cecopi, tanto el mudo grabado por À Punt y difundido con sonido por parte de TVE como el grabado por Emergencias que Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones personadas en el procedimiento judicial de la dana, ha pedido incorporar a la causa. À Punt anunció el lunes que interpondrá acciones legales ante el juzgado por la "sustracción" del vídeo grabado en el Cecopi.

Camarero ha recalcado que en "ningún caso" por parte del Consell existe "intención de ocultar ningún tipo de información" y ha indicado que los mudos "que hemos estado viendo durante los últimos diez meses son recursos del día 29 --de octubre-- y los hemos podido ver todos".

En este punto, ha indicado que este mismo martes el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, "aclaró a una pregunta similar" que, respecto a "las decisiones sobre los formatos y los sonidos de los vídeos, todo esto se circunscribe" a las decisiones de "la anterior dirección de À Punt, que fue nombrada por el Botànic y que ha permanecido hasta hace pocos meses". "Por lo tanto, no hay ninguna injerencia política ni del Consell ni del PP", ha recalcado.

Además, ha apuntado que este miércoles "hemos conocido una publicación que dice que la jefa jurídica que decide o que sustenta las decisiones sobre qué tipo de envío o no de vídeos se entrega proviene del gobierno del Botànic". "Por lo tanto, ninguna sospecha de injerencia política en las decisiones que dentro de la casa --À Punt-- se hayan podido tomar", ha zanjado sobre este asunto.

En cualquier caso, ha mostrado respeto a "cualquier decisión que desde la cadena pública se realice" por si "considera que ha sufrido alguna vulneración de su código deontológico". "Ninguna ocultación y todo respeto a las decisiones que adopte la cadena pública respecto a la situación en la que se ha encontrado y esa posible vulneración de su código deontológico", ha resumido.

DESCONOCE SI EXISTEN MÁS VÍDEOS Y GARANTIZA COLABORACIÓN

Por otra parte, sobre si existen vídeos de la reunión del Cecopi "grabados por externos", Susana Camarero ha asegurado que ya "se ha contado y se ha explicado" por parte del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que, "igual que À Punt, como televisión pública, graba esos recursos periodísticos, hay un proveedor de recursos periodísticos externos que lo que hace es labores puntuales de grabación" para Emergencias.

Además, ha garantizado que, si se solicita "cualquier nuevo recurso" por parte de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, por parte de la Generalitat "se facilitará al juzgado", y ha remarcado que el Consell "no ha interferido en el contenido de la documentación que se envía" a la justicia.

"Cuando se nos requiere una información, se envía directamente y no interferimos en cuál ha sido la información", ha explicado Camarero, que ha prometido "máxima colaboración y máxima transparencia" y ha valorado que, "cada requerimiento que se ha tenido, se ha respondido con la información que había".

"LAS REUNIONES DEL CECOPI NO SE GRABAN", INSISTE

En cualquier caso, ha insistido en que las reuniones del Cecopi "no se graban", algo que a su juicio ha quedado "meridianamente claro en los últimos meses". "El Cecopi no es un órgano colegiado, no se graban las reuniones, no se levanta acta. Y esto no lo decimos nosotros en la actualidad, ya lo decía el gobierno del Botànic y lo decía la propia exconsellera Gabriela Bravo", ha apostillado. "Por lo tanto, poco más que aportar respecto a los comentarios sobre los vídeos de los que se han ido hablando en los últimos días", ha zanjado.

Preguntada sobre por qué no se ha remitido antes a la jueza este material audiovisual, sobre si puede asegurar que la Generalitat tiene todo ese material en sus manos para enviarlo a la jueza ante cualquier diligencia que pudiera solicitar y sobre si existen más vídeos del Cecopi ha afirmado "desconocer" esta última cuestión y ha insistido en que no hay "ninguna intención de ocultar" información.

De este modo, ha reiterado que "toda la información que se ha requerido, como no puede ser de otra manera, se ha entregado, y así va a seguir siendo". "Máxima colaboración y transparencia en todo lo que se solicite por parte de la jueza", ha subrayado.