Camarero recalca que "la realidad" sobre las ayudas a afectados de la dana es que "una parte deberá ser devuelta"

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha recalcado que "la realidad" sobre las ayudas a afectados de la dana es que "una parte deberá ser devuelta".

Camarero se ha manifestado en estos términos después de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, haya reiterado este viernes que las familias afectadas por la dana "no van a tener que devolver nada por las ayudas" del Gobierno de España, al tiempo que ha censurado la "irresponsabilidad" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien ha acusado de "mezclar unas cosas con otras" y de "desincentivar que la gente no se presente y no pida estas ayudas tan necesarias".

Al respecto, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha replicado: "La realidad sobre las ayudas: una parte deberá ser devuelta".

"Es un hecho incuestionable que una parte significativa de las ayudas otorgadas por el Gobierno central no son directas ni exentas de devolución", ha aseverado Camarero, que ha explicado que las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) deben ser devueltas por empresas afectadas, aunque se ofrezcan con condiciones ventajosas.

Para la Generalitat, "no se corresponde con el apoyo que necesitan los ciudadanos afectados en momentos tan críticos". "Es esencial ser transparentes: los créditos son un alivio temporal, no una solución definitiva", ha apostillado.

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Por otro lado, ha afeado que "se contabilicen las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros como ayudas del Gobierno, porque no solo es una burla al sistema sino una falta de rigor y un descaro puesto que el consorcio se dota de las primas de los seguros de los asegurados de toda España".

Para la vicepresidenta, "no es tiempo de comparaciones injustas y manipulaciones políticas cuando se habla de las ayudas a los afectados, ayudas que son necesarias, urgentes y que no pueden generar en ningún caso una devolución a través de impuestos, ni IVA, ni IRPF".

Tampoco considera razonables "las comparaciones realizadas por la ministra respecto al volumen de ayudas aportadas por el Gobierno central frente a las autonómicas, ya que es evidente que el presupuesto de la Generalitat es considerablemente menor que el del Gobierno central".

En este sentido, ha recordado que "el presupuesto del Gobierno de España es 20 veces superior al Gobierno de la Generalitat". Aun así, ha dicho, el ejecutivo autonómico "ha movilizado 510 millones de euros en ayudas directas y más de 1.000 millones en diferentes actuaciones para responder de manera ágil a las necesidades de los afectados, un esfuerzo ingente de gestión y presupuestario para una comunidad gravemente infrafinanciada".

"La señora Morant --ha proseguido-- debería mostrar más sensibilidad con los afectados y no usar su dolor para, en sus visitas escasas y fugaces a la Comunitat Valenciana, lanzar dardos contra el Consell y su gestión en una catástrofe frente a la que todas las administraciones tenemos la obligación de poner todos los esfuerzos, como venimos haciendo desde el Consell", ha subrayado Camarero, al tiempo que ha exigido "respeto y compromiso real con los afectados".

Y ha concluido: "Lamentamos profundamente la falta de precisión y rigor en las declaraciones de la ministra Morant. En un momento tan delicado, los ciudadanos merecen información clara, compromiso real y un esfuerzo conjunto para superar esta crisis. Por ello, el Consell continuará trabajando incansablemente para defender los intereses de los valencianos y garantizar que las ayudas lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan".