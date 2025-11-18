Camarero replica a Morant por "insultar" a Mazón: "Que deje los gritos y elija ayudar a los afectados por la dana"

La portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, durante una rueda de prensa tras el Pleno del Consell, a 4 de noviembre de 2025, en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

La portavoz y vicepresidenta del Consell en funciones, Susana Camarero, ha replicado este martes a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por "insultar gravemente" al presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tras su comparecencia en la comisión de investigación ene l Congreso y le ha pedido "que deje los insultos y los gritos y que elija ayudar a los valencianos que todavía están afectados por la dana", ya que considera que se ha "borrado" de la reconstrucción en la que ha sido "un cero a la izquierda".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en referencia a las declaraciones de la líder del PSPV, quien señaló que si Mazón no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque "o eres un inútil" o "idiota". A su juicio, Morant, con estas palabras, "se retrata a sí misma". Asimismo, también se ha referido a la intervención en la comisión del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, --quien tachó de inútil, miserable, homicida y psicópata" a Mazón--, y ha asegurado que en los 14 años que estuvo como diputada en la cámara baja "nunca" ha visto un tono como el empleado.

"Es una comisión de investigación donde se convoca para conocer cuál es la actuación de cada una de las personas allí convocadas y también para ver si algo se puede mejorar de cara al futuro en cualquier situación de emergencias que se produzca en cualquier punto de España. Y eso no es lo que vivimos ayer", ha resumido.

Camarero ha tildado de "lamentable" la labor de Morant en el año que ha pasado tras la dana que se saldó con 229 víctimas mortales y considera que es "delirante" que "siga sin dar ningún tipo de explicaciones "sobre qué papel ha jugado no solamente con el día 29, sino en un año entero de reconstrucción" y que "siga sin exigir a sus compañeros del Gobierno, que sí tenían que ver con la actuación" en la dana.

La portavoz y vicepresidenta del Consell en funciones sostiene que Morant "se borró" de la reconstrucción en los primeros meses "porque le dio la gana". "Es importante que recordemos que nunca estuvo durante los primeros meses, que la vimos bajar del helicóptero el día 31 (de octubre) con (Pedro) Sánchez --presidente del Gobierno-- y retirarse de la Comunitat Valenciana hasta enero, cuando tuvo el Congreso, y, por lo tanto, nunca pisó el barro", ha relatado.

Además, ha ahondado que también "se borró" cuando "no contestó" al ex vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, quien pedía "coordinación, esa ayuda, esa comisión mixta para ser más ágiles y para ser más útiles" y ha insistido en que "se sienta al lado de Sánchez en el Consejo de Ministros" y "siguen sin venir las ayudas".

"¿Qué ha hecho por las 33.000 familias que todavía hoy necesitan y están esperando al Gobierno de España para que les dé esa ayuda de primera necesidad?", se ha preguntado, y ha afirmado: "No ha hecho nada". Además, Camarero ha criticado que, un año después, "no" existen las obras "necesarias para evitar otra catástrofe".

"Seguimos sin financiación y ya no está alzando la voz. Desde luego, se borró de la coordinación. Por lo tanto, es una ministra valenciana que está al lado de Sánchez, pero no al lado de los valencianos, que da la espalda a los valencianos en su peor momento y que ahora viene a intentar utilizar la situación", ha remarcado, y ha apuntado que "esta estrategia no funciona", ya que "en cada encuesta su partido va a marcha atrás".

En esta línea, ha expresado que "aún preocupa más" las denuncias sobre un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos durante 18 años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha dicho, "dejó que robasen 25 millones de la ayuda de investigación contra el cáncer", y ha añadido que es "la hora de que dé explicaciones y que asuma responsabilidad por esa cuestión".

Para Camarero, Morant "no ejerce de ministra porque ha abandonado el ministerio" y "se dedica a exigir, se dedica a hacer campaña, pero no a ejercer de ministra. Permitió que, a pesar de las advertencias que ahora se sabe que tuvo, le robaran 25 millones de la investigación contra el cáncer. Se la avisó y no contestó, no se enteró, no se quiso enterar y lo peor de todo es que no lo evitó", ha apuntado.

Así, ha zanjado al aseverar que Morant "grita mucho, insulta más, pero no sabemos ni cuál es su programa ni para qué quiere que se convoquen elecciones". "Para lo único que le ha servido ser ministra es para tener una amplia colección, un diccionario de insultos y también para legitimar y aplaudir a quienes falsifican títulos, pero, para aportar algo para los valencianos, nada", ha señalado.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que "la sombra de sospecha sobre Diana Morant crece mientras se malgastan fondos contra el cáncer equivalentes a casi una década de investigación".

Según ha señalado en un comunicado, la cifra presuntamente desviada en 17 años en el centro "coincide prácticamente con la financiación pública anual que recibe el CNIO desde el Instituto de Salud Carlos III: unos 22 millones de euros".

"Estamos hablando de una cantidad equivalente a todo un año de fondos públicos del centro que deberían ir a investigar el cáncer, no a engordar redes clientelares ni a pagar contratos amañados", ha criticado Chulià.

Para la portavoz popular, es "escalofriante" que mientras España necesita más ciencia y más recursos para combatir el cáncer, "el Ministerio de Morant haya mirado hacia otro lado, permitiendo que el CNIO acumule escándalos".

También ha criticado que el nombramiento de Morant como secretaria general del PSPV y candidata "no responde a méritos propios, sino al dedazo de Pedro Sánchez ejecutado por el inquilino de Soto del Real Santos Cerdán; ella misma llevó de número dos a José Luis Ábalos en las últimas elecciones generales". "Ese es el círculo que ha aupado a Morant y esa es la gestión que hoy vemos en el CNIO", ha señalado la parlamentaria.

La portavoz popular ha afeado a Morant que "esté más centrada en hacer campaña en la Comunitat Valenciana que en impulsar la investigación contra el cáncer" pero, "a pesar de ello, no arranca en las encuestas y ya hay quien trabaja internamente para sustituirla por Pilar Bernabé --delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana-- de cara a las autonómicas".