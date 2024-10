Camps, tras el anuncio del recurso del PSOE a su absolución: "No me asustan, no me dan miedo y no me van a parar"

Dice que tiene ahora incluso "más ilusión" de volver a la política y se pregunta: "¿Qué tengo yo para que me persigan de esta manera?"

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado, tras el anuncio de presentación del recurso por parte del PSOE a la sentencia que le absolvió de presuntas adjudicaciones irregulares a una empresa de la Gürtel, que no va "a parar" y que va a continuar con su "ilusión" de regresar a la primera línea política. "No me asustan, no me dan miedo y no me van a parar", ha garantizado.

Así lo ha manifestado el expresidente en una comparecencia, después de que el PSOE haya comunicado la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo absolvió a Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que había sido acusado en el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama.

Camps ha cargado contra el PSOE, partido al que ha acusado de perseguirle y atacarle "durante tantísimos años". "No tienen catadura moral para decirme a mí nada. Precisamente ellos son los que menos tienen", ha expresado. "Creí que el PSOE tenía un mínimo todavía de ética y moral, seguramente con una acción por mi parte demasiado optimista, pero me he dado cuenta de que no", ha continuado.

Así, ha garantizado que no va a "parar", sino a "continuar" con su "interés e ilusión" de regresar a la primera línea política, aunque se ha preguntado: "¿Qué tengo yo para que me persigan de esta manera?". "Voy a seguir defendiendo en lo que creo", ha insistido. Y se ha mostrado "con más fuerza e ilusión que nunca" y con "ganas de seguir peleando" para regresar a la "tarea política".

"Llevo unos cuantos meses recorriendo la Comunitat Valenciana con un montón de gente que me pide que continúe", ha agregado Camps, que ha subrayado que ahora incluso se ve "más preparado y con más opciones y fuerza".

VE "INAUDITO" EL RECURSO DEL PSOE

Al margen de ello, el 'expresident' de la Generalitat ha calificado de "inaudito" el anuncio del PSOE, "el partido de los ERE, de Koldo, de Tito Berni, de Begoña Gómez y del hermano de Ximo Puig", de presentar un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional. También ha censurado la "persecución" a su persona durante los últimos "15 años, aunque ahora se alargue a 16 o 17", y ha reprochado a los socialistas que ahora "vuelvan a intentar" atacarle.

"Este tipo de actitudes define claramente al PSOE, un partido con tantísimos imputados que parece que quiere tapar sus vergüenzas persiguiendo a quien ha sido una y otra vez absuelto por los tribunales y a los jueces y magistrados", ha subrayado.

Frente a ello, ha prometido: "Quiero decirle a todo el PSOE que no voy a parar, voy a continuar intentando volver a la primera línea política. No me asustan, no me dan miedo y voy a seguir defendiendo lo que creo".

Además, se ha mostrado convencido de que el recurso del PSOE a su absolución "también caerá por su propio peso" porque "no hay nada de nada", aunque ha lamentado que igual pueda suponer "un año más de espera", así como "más gasto para el funcionamiento de la justicia".

"CUÁNTOS MILLONES SE HA GASTADO"

En este sentido, se ha preguntado "cuántos millones se ha gastado el PSOE en persecuciones" y ha cuestionado "de quién viene la orden" de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional. "¿Viene de --Pedro-- Sánchez? ¿Viene de --Ximo-- Puig y los que le acompañan en esta fiesta?", ha deslizado.

También ha interrogado a los socialistas sobre "quién está pagando" a sus abogados y sobre "de dónde salen esos fondos". "¿Del bolsillo de los que recurren? ¿De Ferraz? ¿De los grupos? Porque eso sería malversación de fondos públicos, un fraude de ley", ha advertido, al tiempo que ha emplazado al PSOE a "responder inmediatamente" a estas cuestiones. "¿Lo vas a pagar tú con tu dinero, Pedro Sánchez?", ha interpelado al presidente del Gobierno.

CONVENCIDO DE QUE SÁNCHEZ "ESTÁ DETRÁS"

Ante esta situación, Francisco Camps se ha mostrado convencido de que Sánchez está "detrás de la decisión" de recurrir su absolución, ha avisado al líder del Ejecutivo central, a quien se ha referido como "querido Pedro", de que él va a "continuar trabajando". "Aquí estoy con más fuerza que nunca y ganas de seguir peleando por volver a la tarea política", ha afirmado.

Finalmente, preguntado por si ha hablado sobre esta decisión del PSOE con responsables de su partido, el PP, ha indicado que no lo ha hecho. "Las primeras cosas que estoy comentando de estas cuestiones es con vosotros", ha añadido, en referencia a los medios de comunicación presentes en la comparecencia.