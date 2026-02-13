Los campus universitarios de la Comunitat Valenciana suspenden actividad por el aviso de fuertes vientos este sábado

Archivo - Campus de la UJI. ARCHIVO. - DAMIÁN LLORENS/UJI - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los campus universitarios de la Comunitat Valenciana han comunicado la suspensión de sus actividades durante la jornada de este sábado a causa de la alerta por fuertes vientos, que alcanza el nivel rojo en la provincia de Castellón.

En esta demarcación, la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha anunciado en sus redes sociales que pasa este sábado a un nivel de emergencia 3. Así, ante los avisos de nivel rojo por fuertes vientos comunicados por la Aemet en su entorno geográfico para mañana sábado, y los mensajes de precaución del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, suspende las actividades al aire libre en el campus, así como las docentes presenciales, incluidas las pruebas de evaluación y las prácticas académicas externas.

En la misma línea, la Universitat de València (UV) ha decretado el cierre de todas las instalaciones y edificios. En consecuencia, mañana no estará permitido el acceso en los edificios y dependencias universitarias, excepto de manera extraordinaria y únicamente cuando sea estrictamente necesario.

Cualquier acceso excepcional se tendrá que realizar de acuerdo con las indicaciones y los procedimientos establecidos por el centro/servicio correspondiente y, si procede, por los servicios de seguridad, remarca la UV, que ruega "máxima prudencia y que se evitan desplazamientos innecesarios".

La Universitat Politècnica de València (UPV) también ha decidido cerrar los campus de Vera, Gandia y Alcoi durante toda la jornada para evitar desplazamientos y garantizar la seguridad.

Por tanto, permanecerán cerradas todas las instalaciones universitarias, incluidas bibliotecas, instalaciones deportivas y piscinas, así como el resto de servicios.

La Universidad de Alicante (UA) activa el nivel de emergencia rojo desde esta tarde a las 20.00 horas. Durante la vigencia de esta situación, se suspende hasta nuevo aviso toda actividad universitaria presencial.

Finalmente, la Universidad Miguel Hernández de Elx (UMH) decreta igualmente el cierre de todos sus campus debido al nivel rojo de alerta por previsiones meteorológicas adversas.