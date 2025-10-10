Cancelan el festival Love to Rock por la alerta por lluvias

Archivo - Love to Rock en su quinta edición - LOVE TO ROCK - Archivo

Los abonos y entradas de día serán válidos para la edición de 2026

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Love to Rock, que iba a celebrarse este viernes y sábado en La Marina de València, ha decidido cancelar su edición de este año ante la situación meteorológica, con alerta por lluvias activada en nivel naranja en el litoral.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión con la junta local de seguridad, reunida este viernes de manera extraordinaria, informan los organizadores del evento musical en redes sociales.

"Lo hemos intentado todo, pero la situación meteorológica y la inviabilidad técnica han hecho imposible la celebración del festival. Garantizar la protección de todos, público, trabajadores y artistas, es nuestro principal objetivo", manifiestan.

Todos los abonos o entradas de día serán válidas para la edición de 2026. Las personas que decidan pedir la devolución recibirán en los próximos días un correo electrónico informando de cómo proceder a hacerla.

"Love to Rock volverá en 2026 con más fuerza que nunca. Tendréis noticias nuestras muy pronto", concluyen los organizadores del festival.

El cartel del Love to Rock 2025 incluía a artistas como Lori Meyers, Iván Ferreiro, Zahara, Sienna, Fangoria, Carolina Durante, Shinova, Biznaga o Santero y Los Muchachos.