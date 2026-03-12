Cano celebra los datos de febrero de los aeropuertos de Alicante y Valencia y pide "acelerar inversiones y ampliaciones"

Archivo - La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en una imagen de archivo en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asegurado que "el crecimiento registrado por los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche Miguel Hernández, durante el mes de febrero, vuelve a evidenciar la necesidad de acelerar las inversiones y ampliaciones previstas en estas infraestructuras".

Según las estadísticas de tráfico aéreo correspondientes a febrero publicadas este jueves por Aena, ambas terminales han vuelto a registrar un incremento del número de pasajeros respecto al mismo mes del año anterior, "lo que confirma la tendencia de crecimiento sostenido que vienen experimentando en los últimos años", señala la Generalitat en un comunicado.

En concreto, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha logrado 1.229.093 pasajeros en febrero, con un aumento del 5,3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, el de Valencia ha anotado 786.589, un 3,6% más. Ambas terminales han batido un "nuevo récord mensual".

"Estos datos demuestran que la Comunitat Valenciana continúa ganando atractivo turístico durante todos los meses del año, pero también evidencian que nuestras infraestructuras aeroportuarias deben adaptarse a esta realidad", ha apuntado Cano.

Y ha añadido: "Los aeropuertos valencianos están creciendo por encima de muchas previsiones y no podemos permitir que la falta de planificación o de inversiones frene su desarrollo y las oportunidades económicas y turísticas de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, Cano ha reiterado que la Generalitat "continuará reclamando" al Gobierno central y a Aena "una planificación aeroportuaria acorde con la evolución real del tráfico y con el peso turístico y económico de nuestros destinos".