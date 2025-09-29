La cantante Alice Wonder inaugura el jueves el ciclo 'Contar y cantar' de encuentros con artistas en el IAC

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) mantiene su "apuesta" por la música con la puesta en marcha del nuevo ciclo 'Contar y cantar' en el que artistas de diferentes estilos interpretarán en directo algunos de sus temas tras compartir con el público su trayectoria, el proceso creativo, su forma de componer o su preparación para los conciertos. Lo abrirá este jueves la cantante y compositora Alice Wonder a partir de las 19.00 horas en la Casa Bardin.

La artista madrileña se ha convertido en una de las voces "más singulares" del panorama musical español. Cantante, intérprete y compositora, mezcla soul, 'jazz', 'blues' y pop con un estilo "muy personal", ya ha sacado dos discos y acaba de presentar 'Tormenta', según ha subrayado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En 2022 fue la elegida para participar en el homenaje a las víctimas del covid en el Palacio Real de Madrid, donde interpretó 'Lucha de gigantes', de Antonio Vega, y en 2023 participó en el Benidorm Fest. En Casa Bardin contará con piano y guitarra.

EL RAPERO NACH, EN NOVIEMBRE

El ciclo 'Contar y cantar' continuará el 14 de noviembre de la mano del rapero alicantino Nach, que lanzó su nuevo disco 'Destino' el pasado viernes. El IAC pretende acercar al público la faceta menos conocida de los artistas, el proceso que les ha llevado a estar donde están y cómo trabajan para conseguir "el éxito".

Nach, "referente y pionero del rap nacional", ha presentado en las últimas semanas temas de su nuevo trabajo, entre los que está 'Mi ciudad', una colaboración con el rapero argentino Trueno en el que cada uno "declara su amor a los barrios donde crecieron".

El ciclo 'Contar y cantar', cuya entrada es libre limitada al aforo, continuará el próximo año. "Estamos trabajando en cerrar nuevos encuentros en 2026 con diferentes artistas punteros de nuestro país para que nos ofrezcan esa otra mirada a su forma de trabajar. Esperamos que al menos ofrezcamos otras cinco propuestas de estas características el próximo año", ha explicado la directora del IAC, Cristina Martínez.

Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha indicado que la Diputación sigue "en la línea de proponer iniciativas que distingan" la programación del IAC. "Con 'Contar y cantar' queremos que el público conozca lo que hay al otro lado, ofrecer esa otra cara de los músicos, como una forma de humanizar el éxito y destacar el esfuerzo y el trabajo de cada de uno de ellos", ha sentenciado.