El cantante Bryan Adams actuará en enero en València dentro de su gira mundial 'Roll With The Punches Tour'

Bryan Adams confirma fecha en Valencia dentro de su gira mundial Roll With The Punches Tour

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El intérprete y compositor canadiense Bryan Adams ha anunciado que actuará el próximo 19 de enero de 2025 en el Pabellón Fuente de San Luis de València, dentro de su gira mundial 2025 'Roll With The Punches Tour'.

Reconocido como una de las "figuras más relevantes" de la escena musical en todo el mundo, Bryan Adams cuenta en su trayectoria con 17 álbumes de estudio, éxitos globales como '(Everything I Do) I Do It For You' y numerosos reconocimientos como tres nominaciones a los premios de la Academia, cinco nominaciones a los Globos de Oro, un Grammy y 20 premios Juno, tal y como ha indicado la organización del evento en un comunicado.

'Roll With The Punches Tour' de Bryan Adams promete ser "uno de los acontecimientos musicales más importantes" de 2025, al estar caracterizado por un directo de "marcado estilo propio y lleno de energía e himnos de rock atemporales".