¿Casarse en un festival? Rayden 'oficiará' bodas en el SanSan

El SanSan Festival, cuya décima edición se celebrará del 28 al 30 de marzo en Benicàssim, ofrecerá por primera vez un servicio de bodas que 'oficiará' el cantante Rayden.

La SanSan Chapel será protagonista este 2024 y será Rayden quien "se meterá en el papel de cura", un rol que, según recuerda la organización del certamen, no es la primera vez que desempeña, ya que en alguno de sus videoclips ya se ha vestido con sotana.

Para acceder a la 'capilla', será necesario registrarse previamente a través un link que será publicado tanto en las redes de Rayden como en las del festival. Rayden oficiará un total de seis bodas diarias y habrá momentos a lo largo del día dedicados a 'bodas express'.

A tan solo una semana, "con récord en venta de entradas y un 80% más de ventas locales que en ediciones pasadas, la cuenta atrás del SanSan Festival ya está a punto de llegar a cero", recalcan los responsables de la cita musical.

Este año, el "plato fuerte internacional" llega de la mano de Two Door Cinema Club. Los irlandeses aterrizarán en Benicàssim para presentar su último disco, 'Keep on Smiling', e inundar con la energía habitual de sus directos, gracias a grandes hits como 'What You Know' o 'I Can Talk', canciones reconocidas mundialmente que siguen reventando las pistas de baile de discotecas y festivales.

En el cartel también otros nombres destacados como los Amaral, Arde Bogotá, Viva Suecia, Vetusta Morla, La Oreja de Van Gogh, Fuel Fandango, Ángel Stanich, DePedro, Iván Ferreiro, Álvaro de Luna, La La Love You, Mr. Kilombo y Shinova, La Casa Azul, Peces Raros, Travis Birds, Natalia Lacunza o Sexy Zebras.

Y para "los más disfrutones", vuelve la carpa SanSan Club, que contará con las pinchadas de Inés Hernand, que repite tras el éxito de la pasada edición, Mujeres Bellas y Fuertes, Inmir, Miss Deep'in, Bita, Fonki Cheff & el Pab7o y La Rubia Pincha.