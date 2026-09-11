Casi 15.700 aspirantes participan desde este fin de semana en las oposiciones a maestros en la Comunitat Valenciana

Imagen de recurso de oposiciones. - GVA

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades inicia este fin de semana el proceso selectivo de ingreso al cuerpo docente de Educación Infantil y Primaria con 15.697 aspirantes en toda la Comunitat Valenciana.

Las dos partes escritas de la primera prueba se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre e incorporan diversas medidas destinadas a mejorar la organización, la coordinación y las garantías del procedimiento, destaca la administración autonómica en un comunicado.

La principal novedad de esta convocatoria es la celebración de las oposiciones en septiembre, una medida "acordada con las organizaciones sindicales que permite separar el proceso selectivo del final del curso escolar". Este nuevo calendario "reduce la carga de trabajo que tradicionalmente asumían los docentes integrantes de los tribunales durante los meses de junio y julio y facilita una mejor planificación de la convocatoria", recalca el departamento de Campanar.

Esta organización, agregan, "permite consolidar previamente procedimientos clave para al inicio de curso, como la determinación de puestos, las comisiones de servicio y la adjudicación de vacantes, aportando una mayor previsión al conjunto del sistema educativo".

Los aspirantes, por su parte, disponen de más tiempo para preparar las pruebas y pueden aprovechar el periodo vacacional para el estudio. Asimismo, la resolución de los recursos de alzada antes de la adjudicación definitiva de plazas refuerza la seguridad jurídica y la equidad del proceso.

Por primera vez, todos los miembros de los tribunales estarán liberados de sus funciones docentes durante el desarrollo de las oposiciones. Esta medida favorece una mayor dedicación a las tareas de evaluación y contribuye a reforzar la calidad y la homogeneidad del proceso selectivo.

La organización de los tribunales es otro de los cambios relevantes de esta convocatoria. Este año se han constituido 72 tribunales: 23 en Alicante, 8 en Castellón y 41 en Valencia. Sus integrantes serán sustituidos por profesorado interino y desarrollarán su labor durante un periodo más amplio. Esta fórmula favorece una aplicación más homogénea de los criterios de evaluación y mejora la coordinación entre los órganos responsables del proceso.

Las universidades valencianas serán este año las principales sedes de examen. En las provincias de Alicante y Castellón, las pruebas se celebrarán en la Universidad Miguel Hernández y en la Universitat Jaume I, respectivamente, espacios que ofrecen infraestructuras adecuadas para acoger a los aspirantes. Por su parte, los opositores que se examinen en Valencia lo harán en aularios de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y el IES Veles e Vents de Torrent.

LAS CIFRAS

La Conselleria de Educación oferta en esta convocatoria un total de 1.959 plazas de ingreso libre al cuerpo de maestros, de las que el 10 % está reservado para personas con discapacidad. Por especialidades, se convocan 750 plazas de Educación Primaria, 475 de Educación Infantil, 229 de Pedagogía Terapéutica, 158 de Lengua Extranjera Inglés, 137 de Audición y Lenguaje, 125 de Educación Física y 85 de Música.

De las 15.697 personas admitidas en el proceso, 5.072 realizarán las pruebas en la provincia de Alicante, 1.736 en Castellón y 8.899 en Valencia. Por especialidades, Educación Infantil concentra el mayor número de aspirantes, con 5.229 inscritos, seguida de Educación Primaria, con 4.562; Pedagogía Terapéutica, con 2.512; Audición y Lenguaje, con 1.346; Lengua Extranjera Inglés, con 835; Educación Física, con 815; y Música, con 398.

CSIF PIDE "MÁXIMA TRANSPARENCIA"

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Conselleria de Educación "la máxima transparencia" en el proceso. En este sentido, hace hincapié en la importancia de ofrecer toda la información sobre las bases, los criterios de puntuación o la explicación de las notas. Del mismo modo, pide empezar ya a negociar los detalles de la oferta pública de empleo (OPE) de 2027.

El sindicato subraya el esfuerzo realizado por los miles de participantes inscritos con el objetivo de prepararse para estas oposiciones y la tensión que soportan en un proceso de estas características. Por este motivo, considera "fundamental" que Conselleria aporte todos los medios necesarios para que las pruebas se desarrollen de la mejor manera posible.

Aquí remarca la relevancia de la transparencia en todo el proceso, tanto en el inicio, como en su desarrollo y al final, con una explicación detallada de la nota a quien así lo solicite. Del mismo modo, y aunque señala que en este punto se ha avanzado en las últimas convocatorias, insiste en que la administración ofrezca el acceso más ágil y sencillo a todas las pruebas y a los resultados.

CSIF, por otro lado, insta a Conselleria de Educación a iniciar ya la negociación de cara a la Oferta Pública de Empleo de 2027, que afectará principalmente a Secundaria. Sobre esta cuestión, aboga por ofrecer un número suficiente de plazas para reducir la elevada interinidad y reforzar la educación pública. Igualmente, considera necesario que todos los participantes conozcan con la suficiente antelación cuestiones de la importancia de las plazas convocadas por especialidades o de las fechas en que se llevarán a cabo las pruebas.