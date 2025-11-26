Castelló contará con una Navidad con más de 250 actos y 94 emplazamientos iluminados

Begoña Carrasco durante la presentación de los actos de Navidad - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 26 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La ciudad de Castelló contará con una programación navideña que supera los 250 actos y presenta novedades en materia de iluminación, aumentan las actividades en todos los barrios, así como seguirán teniendo protagonismo actos consolidados como la visita del Carteo Real y la Cabalgata de Reyes, contando con espacios y acciones inclusivas para personas con diversas necesidades.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presentado la programación navideña 'Castellón es Navidad / Castelló és Nadal', acompañada de la concejala de Fiestas, Noelia Selma; la concejala de Cultura, María España; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; y el concejal de Barrios, Paco Cabañero.

La primera edil ha destacado que "Castellón tendrá una Navidad con más de 250 actos, un encendido a la altura de grandes capitales y novedades junto con actos tradicionales". Concretamente Carrasco ha señalado que se ha trabajado de forma transversal entre las concejalías para que sean unas Navidades "únicas, a la altura de lo que los castellonenses se merecen". La programación -ha dicho- apuesta por lo tradicional, aunque incorpora novedades; es inclusiva; hará que la ciudad permanezca viva durante todos los días de fiesta y será "revulsivo" para la economía local.

Una de las principales novedades que ha avanzado la alcaldesa es la apuesta por la iluminación, con la instalación de 1.721.606 lámparas de LED que iluminarán 94 emplazamientos incluyendo calles y plazas, y ha apuntado que esta gran apuesta por la iluminación, tanto en el centro como en los barrios, es precisamente para impulsar la economía local y favorecer que la gente salga a la calle y que se pueda beneficiar el comercio de proximidad y la hostelería, y ha informado de que "va a ser mucho más que luz, será una verdadera experiencia inmersiva".

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo ha recordado que se ha cambiado el contrato de iluminación respecto al anterior, que era el que se heredó, y que lo han duplicado. El edil ha explicado que el contrato de iluminación también incluye las Fiestas de la Magdalena, las Fiestas de Sant Pere del Grao y Carnestoltes, junto a Navidad.

Toledo ha explicado que, se van a instalar en la ciudad 340 arcos luminosos, 147 motivos decorativos en las farolas, 16 figuras en suelo, así como la lámpara de luz de la plaza de la Pescadería, los 4 ángeles de 11 metros de altura, en la Plaza Mayor y la bola de Navidad gigante en la avenida de Lidón, donde estos dos últimos elementos luminosos -los ángeles y la bola de Navidad- cada día ofrecerán a las 19.00, a las 20.00 y a las 21.00 horas un espectáculo que combinará luz y música para todos los que transiten por la calle.

Toledo ha destacado que "la empresa encargada de la iluminación es la que monta en Vigo, en Madrid o en Málaga, ciudades muy importantes y que destacan precisamente por esa iluminación".

La alcaldesa ha informado de que las primeras acciones navideñas arrancarán el próximo viernes en el Grao. Concretamente la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha recordado que la celebración del Mercadillo Navideño el próximo viernes 28 de noviembre dará por inauguradas las fiestas Navideñas en el distrito marítimo.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles también ha dado cuenta de que este fin de semana, el sábado 29, tendrá lugar la Tercera edición del Concurso Internacional de Paella amb Pilotes de Nadal.

ENCENDIDO DE LUCES

La alcaldesa ha enfatizado el día del encendido, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, a las 19.00 horas en la plaza Mayor, un evento al que ha invitado a todos los castellonenses y visitantes a asistir poque -ha señalado- "será un espectáculo a la altura de grandes ciudades". Contará con videomaping, que activará la cuenta regresiva para pulsar el botón del encendido y que iluminará la ciudad y posteriormente habrá un remate pirotécnico y música.

La concejala de Cultura, María España, ha avanzado que también habrá actuaciones de "personas de la terreta", aunque no ha querido desvelar más detalles, incentivando así a que la gente se acerque hasta la plaza Mayor para vivir el encendido en directo.

La concejalía de Fiestas, que dirige la edil Noelia Selma, es la que coordina esta programación y ha destacado eventos señalados como son la visita del Cartero Real y la propia Cabalgata de Reyes, con la organización por parte de Junta de Festes, y ha recordado que contará con un tramo sin estímulos visuales y sonoros para las personas con necesidades especiales.

También ha puesto en valor otros eventos de otras concejalías como la Feria Medieval, que estará abierta a partir del propio viernes 5 de diciembre; el brindis de Navidad; la actividad intergeneracional de Navidad; la tradicional carrera San Silvestre, que este año cambia de itinerario; así como una carrera de patinaje. El Winter Market estará ya activo a partir del 12 de diciembre hasta el 4 de enero en la plaza Borrull.

España también ha destacado que "la Navidad es la mejor época del año para disfrutar la cultura en familia, por lo que, junto al encendido, ha destacado que este año la fachada del Menador volverá a convertirse en un calendario de Adviento y que va a estar dedicado a una entidad centenaria, como es la Banda Municipal de Castellón.

Dentro de la programación cultural Navideña también ha destacado, el concierto de Navidad de la banda en el Auditorio de Castellón, les Nadales en la plaza Mayor con los niños como protagonistas, el multitudinario concierto de Reyes que cada año llena el Auditorio. También habrá cuenta cuentos en la plaza Mayor, espacios culturales como son el MUC o el Planetario, y los ciclos navideños Nadal al Raval, Nadal de Circ y Nadal de Corals.

Castelló también contará con la exposición del Belén costumbrista monumental de la Asociación Belenista, que se instalará en el edificio del Menador. Asimismo, la alcaldesa también ha anunciado que la música, será el hilo conductor de muchos de los actos programados con artistas de primer nivel como el concierto de Miguel Poveda el 4 de enero a las 20.00 horas en el Palau de la Festa.

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, también ha informado de que, junto al concurso de Paella con pelotas de Navidad que este año contará con 40 participantes, también se instalará el tradicional Mercado Navideño artesanal con todos los artesanos de la provincia en la plaza Huerto Sogueros, junto con la casita de Papá Noel. Otra de las novedades que ha avanzado la edil es el tren turístico con unos unos recorridos programados desde el día 5 de diciembre hasta el 4 de enero.

La alcaldesa también ha puesto en valor la implicación de las asociaciones culturales, colectivos vecinales y otras entidades de la ciudad a la hora de conformar la programación con más de 250 actos.

El concejal de Barrios, Paco Cabañero ha indicado que junto a exposiciones de belenes monumentales, los tradicionales Belenes vivientes de San José Obrero o el Betlem de la Pigà y la tradicional Fireta de Santa Llúcia, habrá más novedades. Concretamente ha hecho especial hincapié en que este año casi se han duplicado respecto al año pasado los eventos en los barrios, pasando de 50 a 80 actividades.

También ha hecho mención especial al Concurso de Belenes 'Ciudad de Castelló', que este año cumple su 25 aniversario. En el encendido el día 5 también habrá 4 actuaciones musicales en el Grupo Venta Nova, en el distrito Oeste; Urbanización Tossal Gros, en el distrito Norte; Grupo Roquetes, en el distrito Sur; y plaza Doctor Marañón, en el distrito Este.