Castelló ofrecerá escenarios a 35 bandas emergentes de 19 países en la feria Pro Weekend

CASTELLÓ, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La novena feria Pro Weekend reunirá a 35 bandas emergentes o pertenecientes al circuito 'underground' en salas y locales culturales de Castelló de la Plana entre el 18 y el 22 de octubre, con el objetivo de darlas a conocer y potenciar sus carreras.

En total, 35 bandas procedentes de 19 países actuarán ante el público en general y promotores con la intención de "agradar y establecer vínculos que les permitan dar saltos hacia adelante en sus respectivas carreras", avanza la organización en un comunicado.

A diferencia de un festival, Pro Weekend pretende servir de punto de encuentro entre profesionales de los sectores que confluyen en el mundo de la música: bandas, programadores, managers... Durante cinco días coincidirán en Castelló y podrán conocerse.

CASTELLÓN TALENT

El evento, al celebrarse en la capital de La Plana, incluirá un apartado especial denominado Castellón Talent para servir de escaparate a propuestas musicales surgidas de las comarcas castellonenses.

En Castellón Talent actuarán siete grupos, escogidos previa escucha por profesionales que acudirán al Pro Weekend que también han estudiado sus dosieres y sus trabajos en vídeo.

Además, cuatro bandas de Castelló tomarán parte en el Campus de la feria, donde recibirán clases teóricas y prácticas sobre temáticas habituales en la industria de la música. Esta parte profesional de la programación estará abierta a quienes hayan adquirido el correspondiente abono.

Los conciertos y 'showcases' estarán abiertos al público en general, distribuidos en los espacios musicales y culturales Because, La Bohemia, Terra, Nudo Beach y ECO Les Aules.

Los abonos que permitirán asistir a todas las actuaciones musicales ya están a la venta y hasta el 1 de septiembre podrán adquirirse a un precio promocional de 20 euros. También está a disposición de los interesados el pase profesional, que por 25 euros (precio especial hasta el 1 de septiembre) permite acceder a todas las actividades incluidas en el IX Pro Weekend y que a partir del día 2 aumentarán los precios. Los grupos y profesionales protagonistas cuentan con el derecho de asistir a todas las actividades.

CARTEL DE GRUPOS Y SOLISTAS

Los grupos y solistas integrantes del cartel musical son Amy Montgomery (Irlanda), Big Cream (Italia), Compact Disk Dummies (Bélgica), Congratulations (UK), Dead Stark Talk (Alemania/Dinamarca), Ezpalak (Euskadi), Genn (Malta), Kamikaze Helmets (Madrid), La Furia (Euskadi), Lala Hayden (Barcelona), Panic Shack (Gales), POM (Países Bajos), Señor No (Euskadi), Velvet Crush (Estados Unidos), We Bless This Mess (Portugal/UK) y X IT (Países Bajos/Portugal).

A estos nombres se suma un listado que ha sido posible gracias a las colaboraciones de instituciones y empresas que apoyan a varias de las formaciones. Son los casos de Atzur (España/Austria), que llegarán a la feria a través del Foro Cultural de Austria en Madrid, Marinho (Portugal) por mediación de Why Portugal, Freekekind (Croacia-We Move Music Croatia), Gallus (Escocia-Marshall Live Agency), Gen &, The Degenerates (Marshall Live Agency), Henko (Ciudad Real- Larrosa/Basik), Klemens Hannigan (Islandia-Iceland Music), Last Apollo (Irlanda-Music From Ireland), Mulay (Alemania-Grönland), New Pagans (Irlanda del Norte-Marshall Live Agency), Peckey Power (Camerún-Beutara) y The Black Proteus (Austria-Foro Cultural de Austria en Madrid).

Por su parte, el Castellón Talent reunirá a Montefuji, Nadia Sheikh, Ortopedia Técnica, Valiente Bosque, Verchili, Wombats Revenge y Woody Harbour.

La feria cuenta con estas colaboraciones: Ayuntamiento de Castelló, Generalitat, Diputación de Castellón, Acción Cultural Española, Mediterranew Musix, Inaem, Foro Cultural de Austria, Why Portugal, We Move Music Croatia, Marshall Live Agency, Larrosa, Basik, Iceland Music, Grönland, Beutara y CS Talent.