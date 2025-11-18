Castelló per la Llengua conmemora el 93 aniversario de les Normes de Castelló, cuyo acto central será el 13 de diciembre

CASTELLÓ 18 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La plataforma unitaria de Castelló per la LLengua, que agrupa más de 25 entidades cívicas, culturales y educativas de Castelló, ha anunciado los actos de conmemoración del 93 aniversario de les Normes de Castelló, que se realizará el 13 de diciembre.

Los actos se enmarcan bajo el lema 'Per la llengua, construïm País Valencià', que reivindica la lengua como pilar fundamental de la cultura y de la identidad del pueblo valenciano. La presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, ha explicado que el objetivo de la conmemoración es reafirmar el compromis de la sociedd castellonense con la lengua y la cultura propias, a la vez que se reivindica la unidad y la dignidad del pueblo valencianos "ante las continuas agresiones y los intentos de borrar" la identidad colectiva.

La plataforma ha destacado que después de 93 años de la firma de les Normes de Castelló, la lengua continúa siendo un eje fundamental de la cohesión y contrucción de la Comunitat Valenciana. "Les Normes de Castelló fueron fruto del consenso colectivo y de la voluntad de futuro, y su espíritu continúa siendo referente para la sociedad actual: mantenemos viva la lengua porque es una herramienta de progreso, libertad y país", ha añadido la presidenta.

"Ante los que quieren dividir, invisibilizar o emprobrecer nuestro pueblo, la respuesta será clara: más compromiso, más organización y más orgullo de ser valencianos y valencianas", ha subrayado.

Así mismo, Maria Nebot ha destacado que no permitirán que la lengua sea objeto de menosprecio o de odio. "Es por eso que hoy, 93 años después, alzamos la voz para decir que la lengua no se toca", ha afirmado.

ACTOS

La conmemoración contará con diversos actos previos que tendrán lugar entre el 27 y el 12 de diciembre, entre los que está la conferencia de Núria Cadenes en el Menador de Castelló el próximo 27 de noviembre, la presentación del libro 'Llengua, lluita i llibertat' el 28 de noviembre en L'Alcora y el 12 de diciembre en Atzeneta del Maestrat, y la presentación del cuento 'Les lletres que estimem el valencià' el día 9 en Abacus.

El acto central será el sábado 13 de diciembre en Castelló. La jornada comenzará con una feria de entidades abierta al público, que tendrá lugar en la plaza de la Muralla Liberal, donde cualquier entidad, asociación o plataforma podrá inscribirse para participar.

La mañana de esa jornada contará con los tambores y bestiari de Botafocs, la actuación de la Conlloga Muixeranga de Castelló y de la Muixeranga del Carraixet y la cuentacuentos Aina Garcia-Carbó. A continuación habrá una comida de hermandad y, a las 17.30 horas, tendrá lugar la tradicional manifestación, que saldrá de la plaza de las Aulas.