Catalá afirma que "no es el momento" de implantar la tasa turística y que no hay marco regulatorio autonómico

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido que "no es el momento" de implantar la tasa turística en València y ha sostenido que en su día --durante el gobierno en la Generalitat del Botànic-- se intentó aplicar "sin consenso con el sector". En estos momentos, ha recordado, "no se dispone de un marco regulatorio autonómico".

Así lo ha valorado Catalá al ser preguntada este viernes por unas declaraciones del director de Visit Valencia, Tono Franco, en una entrevista en Valencia Plaza, durante atención a medios tras la puesta en servicio de una brigada de desinfección de los parques infantiles de la ciudad.

La primera edil ha aseverado que "si a una persona se le pregunta expresamente si hablar de la tasa turística es un tema tabú y contesta que no lo es, pero evidentemente se requiere un consenso", entonces "la respuesta está absolutamente alineada" con lo que ella ha dicho "siempre".

"Además considero que el mismo Partido Socialista no lo tiene claro. Porque si no, en su día, ¿por qué teniendo un marco regulatorio autonómico y gobernando una ciudad tan importante como Gandia, la señora Morant no puso la tasa turística?", ha afeado al PSPV. "Algo de controversia y algo de contradicción tienen también el Partido Socialista sobre el asunto", ha sostenido.

En esta línea, ha abogado por un "consenso con el sector" en el caso de que se lleve a cabo. "Es una cuestión que tiene que implantarse, si se implanta algún día, con consenso con el sector", ha insistido. "Desde luego lo que hizo el Partido Socialista, que no lo tenía claro en su día, es hacerlo sin ningún consenso con el sector", ha señalado.

"En cualquier caso, no hay un marco regulatorio autonómico y evidentemente es absurdo hablar de esta cuestión, en tanto en cuanto no existe. Es un proceso que tiene que entablarse con diálogo con el sector y además tiene que haber un momento oportuno en el que el sector turístico sea receptivo y además se haya recuperado de una etapa bastante compleja", ha concluido.

CABALLERO: "NO HAY DEBATE"

Por su parte, el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha subrayado que "no hay debate en estos momentos" en el consistorio sobre aplicar la tasa turística. "Esta fue derogada por parte de la Generalitat valenciana y por tanto, como no hay amparo jurídico, no hay debate en estos momentos en el Ayuntamiento de València", ha señalado.

Además, se ha dirigido a "la izquierda" y les ha dicho que les preguntaría "por qué en otros municipios gobernados por el PSOE no lo aplican si creen que es tan fácil" y que les recomienda "que dejen de entrar en el juego de regate corto".

"Si tienen de verdad una propuesta, fenomenal que la puedan hacer, pero que dejen de enredar a todos los que trabajamos por mejorar el sector turístico en esta ciudad, que lo que merece es ser potenciado porque es un sector económico importantísimo y fundamental para la ciudad y la Comunitat", ha manifestado.

Por último, Caballero ha insistido en que "no está sobre la mesa por parte del Ayuntamiento" aplicar esa tasa, ya que "fue derogado ese amparo jurídico".