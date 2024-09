Catalá anuncia bonificaciones para edificios que cambien su fachada por ser como la del incendiado en Campanar

Avanza también la obligatoriedad para lograr una licencia de aportar una ficha con la que los bomberos puedan planificar su acción

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este lunes, en el Debate sobre el estado de la ciudad, que el Ayuntamiento aplicará una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para comunidades de propietarios que quieran cambiar su fachada por tener el material y las características similares al edificio del barrio de Campanar que fue arrasado por el fuego el pasado mes de febrero.

La primera edil ha avanzado también establecer la obligatoriedad de presentar una Ficha de Intervención Operativa para obtener una licencia, un documento que tendrá que recoger la información básica del edificio con el fin de que los bomberos "a golpe de vista" puedan ver y planificar la estrategia de actuación en caso de incendio.

Catalá ha iniciado este Debate sobre el estado de la ciudad, el primero del actual mandato y el primero que preside como alcaldesa, hablando del incendio registrado en Campanar, en el que ardieron 138 pisos, fallecieron diez personas y quedaron cientos de familias sin casa sin casa.

"He querido empezar por el incendio de Campanar porque ha sido el momento más duro al que nos hemos enfrentado en el último año", ha precisado la responsable municipal. La alcaldesa ha dirigido sus primeras palabras hacia "los familiares y los amigos de las diez víctimas mortales".

María José Catalá ha asegurado que el Ayuntamiento va a iniciar la tramitación para otorgar la Medalla de la Gratitud a todas las empresas y entidades que colaboraron para sofocar el incendio de Campanar y paliar sus consecuencias. Esta será la primera Medalla de la Gratuidad de la Democracia.

"Las causas del incendio de Campanar se están investigando y debemos esperar los resultados. Lo que sí nos transmitieron los bomberos, los del Ayuntamiento y los de la corporación provincial es que la propagación --del fuego-- fue muy virulenta, fuera de los parámetros normales. Y eso, por otras experiencias vividas en otras ciudades, se pudo deber al material envolvente de la fachada", ha expuesto María José Catalá.

La alcaldesa ha instado a "cambiar el Código Técnico de Edificación para evitar este tipo de incendios" y ha considerado que esa es "una exigencia justa y también necesaria". Ha afirmado que esa medida no depende de la administración local, pero ha destacado que el Ayuntamiento de València "no se va a quedar parado a la espera de si el Gobierno mueve o no ficha" en ese sentido.

"Queremos ayudar y fomentar que las comunidades de propietarios que viven en edificios con características similares al de Campanar cambien este tipo de material", ha resaltado la primera edil, que ha anunciado a continuación que en las próximas ordenanzas fiscales del consistorio se aprobará "una bonificación del 95 por ciento del ICO para ayudar a las comunidades que opten por cambiar este tipo de material en su fachada".

Respecto a las fachadas, ha explicado que el consistorio plantea que a partir de ahora, todo aquel constructor que quiera tener una licencia tendrá que presentar la citada ficha de intervención operativa. Así, no habrá licencia sin ese documento.

MÁS EFECTIVOS

"Hemos aprendido mucho de lo que ocurrió el pasado 22 de febrero", ha añadido Catalá, que ha afirmado que entre ellas una es "que los bomberos son nuestros ángeles de la guarda", ha añadido la primera edil. Así, ha asegurado que el Ayuntamiento de València seguirá "apostando por ellos" y ha apuntado que "es una prioridad" para el gobierno local que preside --formado por PP y Vox-- "seguir apostando por este cuerpo municipal".

De este modo, la alcaldesa ha apuntado que se van a "incorporar 16 nuevos vehículos" de bomberos "con un presupuesto superior a 4 millones de euros" y ha concretado que entre ellos se contemplan tres bombas urbanas pesadas, dos bombas nodrizas, dos vehículos eléctricos y seis híbridos, un furgón de apoyo logístico y nuevas escaleras: una de 32 metros y otra de 42 metros".

"Nuestros bomberos tendrán más y mejores medios y nuestra ciudad estará mejor preparada ante cualquier adversidad. Los valencianos, una vez más, saldremos más fuertes de esta tragedia", ha remarcado la responsable municipal.