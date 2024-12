VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que no cree que la intención de la senadora del PP y alcaldesa de Bigastro (Alicante), Teresa Belmonte, haya sido "en absoluto hacer una comparación" entre las víctimas de la dana y el cese de las ya exconselleras Salomés Pradas y Nuria Montes, al tiempo que ha subrayado que en el partido son "muy conscientes" del dolor de las personas que han perdido familiares a consecuencia de las lluvias.

Tras presentar la nueva campaña de promoción para la reactivación turística de la ciudad tras la dana, la primera edil ha realizado estas manifestaciones en declaraciones a los medios, preguntada por las declaraciones de Belmonte este martes en el Senado, donde afirmó que los ceses de Pradas y Montes son "una pérdida más que se suma a la vida de los 222 valencianos fallecidos".

"En sede parlamentaria, muchos de nosotros hemos tenido momentos más o menos afortunados y no creo que haya que juzgar a una persona", ha reflexionado Catalá (PP), que ha subrayado que ella misma ha visto a personas "de distintos partidos políticos que han dicho algo con una intención y se ha malentendido o no se ha expresado de forma correcta". "Yo misma a veces no me he expresado lo mejor posible en muchos momentos", ha admitido.

"Hay que ser conscientes de que, a veces, los políticos en sede parlamentaria estamos más o menos afortunados", ha aseverado Catalá sobre estas declaraciones, por las que la propia senadora alicantina pidió ayer disculpas en redes sociales reconociendo que había sido una comparación "desafortunada".

"No hay que darle mayor importancia. Creo que nadie compara en ningún momento en el Partido Popular la gente que ha perdido a un familiar, ni mucho menos con un cargo político. Nadie es nadie", ha recalcado.

La responsable municipal ha incidido en que en el PP "todos" son "muy conscientes del dolor y la crudeza de perder a un familiar", situación ante la que son "totalmente empáticos", y ha señalado que están "absolutamente conmocionados por estas pérdidas". Por ello, ha considerado que, "en absoluto, nunca ha sido voluntad ni de esta senadora ni de nadie del PP hacer esa comparación". "Estoy convencida", ha añadido.