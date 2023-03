Catalá critica la apertura del mercadillo de agricultores en Colón: "Se consuma la cacicada"

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Alcaldía de València y portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha criticado que este martes "se consuma la cacicada de la tira de contar en el Mercado de Colón en la que se ha enfrentado a los agricultores con los vendedores de fruta y verdura tradicionales en un ejercicio de despotismo que no le corresponde a la ciudad de Valencia".

Catalá ha realizado estas declaraciones, en un comunicado, tras la apertura este martes del mercadillo de agricultores junto al Mercado de Colón, que ha provocado una protesta de los comerciantes y hosteleros de este enclave porque consideran que la iniciativa es "competencia desleal".

A su juicio, "el Ayuntamiento de Valencia no hace más que dividir y enfrentar a la sociedad valenciana con agricultores y con vendedores tradicionales de fruta y verdura. Ha enfrentado a personas que, desde luego, trabajan para sacar sus negocios adelante pagando sus impuestos frente a la ideología que impone en muchos aspectos el equipo de gobierno", ha aseverado Catalá, que ha apuntado que "no se trata de dividir, se trata de hacer posible la convivencia entre todas las personas".

En este sentido, ha explicado que "hay que dejar de decir mentiras y hacer comparaciones que no son tales porque en el Mercado de Zaragoza se ha explicado que no hay competencia desleal a los vendedores de fruta y verdura tradicionales porque no hay agricultores, por tanto, nada tiene que ver con lo que sucede junto al Mercado de Colón, que sí que es competencia desleal".

Para Catalá, "es un hecho importante que se hayan unido todos los mercados tradicionales de València en contra" de esta iniciativa. Por ello, ha pedido "escuchar a quienes están a pie de calle y hace grande nuestra ciudad, como son los mercados tradicionales".

También ha subrayado que hasta en seis ocasiones el equipo de gobierno municipal que conforman Compromís y PSPV han votado a favor de poner en marcha este mercado de agricultores en la ciudad y ha pedido que dejen de generar enfrentamientos ya que "desde el PP apostamos por la convivencia".

"Desde el PP lo hemos tenido claro desde el primer momento los agricultores deben ocupar los puestos vacíos en los mercados tradicionales, cerca de 200, pagando impuestos como hacen el resto de vendedores para que no se produzca la competencia desleal", ha sostenido.

Por último, María José Catalá ha comentado que un puesto en el Mercado de Colón cuesta bimestralmente entre 3.000 y 7.000 euros por el puesto y la tasa de la venta no sedentaria es de 1,31 euros al día, por lo que la diferencia económica en ambos casos es abismal, además de que no hay que olvidarse de la ubicación, la tira de contar a pie de calle y el mercado tradicional en el sótano al fondo.