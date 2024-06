Catalá sobre las críticas de Badenas al Síndic de Greuges: "Yo no le hubiera dicho nunca enano jurídico"

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes respecto a las críticas del segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el ayuntamiento de esta ciudad, Juanma Badenas, al Síndic de Greuges que ella "no le hubiera dicho nunca enano jurídico" al representante de esta institución, Ángel Luna. Asimismo, ha situado las palabras de Badenas hacia el defensor del pueblo valenciano en el marco de su opinión personal.

Catalá se ha pronunciado de este modo en un una entrevista en Radio Valencia Cadena Ser coincidiendo con su primer aniversario como primera edil, preguntada por las palabras del también edil del Empleo hacia Luna, al que llamó "enano jurídico" al cuestionar el informe sobre el cambio de los estatutos de Valencia Activa que ha emitido y por si las suscribe.

"Evidentemente no, yo no lo hubiera dicho. Entra dentro del marco de la opinión personal de Juanma --Badenas--. Yo respeto la opinión personal. Yo no lo hubiera hecho, no le hubiera dicho nunca al Síndic --de Greuges-- enano jurídico", ha respondido la primera edil.

No obstante, ha señalado que "ayer por la noche" oyó "que un ministro de España llamaba saco de mierda en Twitter a un periodista". "Qué queréis qué os diga?. Es un ministro del Gobierno de España, cómo si no fuera nadie", ha resaltado.

"'MODELO VALÈNCIA'"

Tras ello, preguntada por si su reacción ante "conflictos" con Vox dentro del ejecutivo local que preside y que integran esta formación y el PP es asumir las competencias de las materias en las que ha habido discrepancia como ha sucedido en las referidas al fomento del empleo femenino tras cambiarse los estatutos de València Activa, Catalá ha manifestado que ese es "un modelo" de gestión y de "convivencia sana y pacífica" al que ha llamado "València".

"Yo creo que es un modelo, vamos a llamarle 'modelo València'. Es un modelo de convivencia sana y pacífica", ha expuesto. "Es como el color València --ha dicho en alusión al color Pantone impulsado por la ciudad coincidiendo con la Capitalidad Verde Europea que ostenta en 2024--, pues el 'modelo València' de gobierno de coalición en el que la ciudad está por encima de todo", ha remarcado.

Así, María José Catalá ha afirmado que la capital valenciana "continúa y está en marcha todos los días" a pesar de las diferencias que pueda haber entre los socios que componen su ejecutivo municipal. "Nosotros ya nos apañamos entre nosotros para que las cosas salgan", ha apostillado.

La alcaldesa ha agregado que es "absolutamente" consciente de que es responsable de todo el equipo de gobierno que preside. "Y me siento como tal. Hablo con ellos, tenemos una relación diaria y personal con ellos, trabajamos juntos y nos ayudamos", ha apuntado respecto a sus socios de Vox.

La primera edil ha comentado que eso no quita que haya "discrepancias" y las ha justificado por se trata de dos formaciones políticas distintas. "No las habría si formáramos todos parte del Partido Popular. Pero no, hay gente del Partido Popular y gente de Vox. Hay cosas que a nosotros no nos gustan de Vox y hay cosas que a los de Vox no les gustan del PP. También tiene cierta lógica", ha concluido.

Asimismo, Catalá ha aseverado que ella cuida "todas las mañanas" su ejecutivo. "Lo intento regar, cuidar y mimar por el bien de los valencianos", ha manifestado. A su vez, ha recordado que ella comenzó a gobernar en solitario, con sus concejales del PP, y que después se incorporaron a su equipo los representantes de Vox.

"Estamos en una fase inicial de ese gobierno" ha considerado, además de descartar comparar su pacto de gobierno con el de la Generalitat porque el municipal tiene "un recorrido más reciente" y cuenta con componentes distintos. "Las personas también son distintas, los carácteres son distintos. Cada uno somos diferentes", ha declarado.

"APELO A QUE HAYA UN RESPETO PERSONAL"

Durante su intervención y preguntada tanto por la relación con sus socios como con la que mantiene con los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, la alcaldesa ha expuesto que es "distinta".

"Es una relación distinta. Mis compañeros de Vox son mis compañeros de gobierno. Y mis compañeros de gobierno son de un partido distinto, con premisas distintas y con planteamientos distintos a los míos. Y la relación con la oposición es una relación tradicional con la oposición", ha argumentado.

Respecto a la relación con la oposición, María José Catalá ha añadido: "apelo a que haya un respeto personal". "No nos ha ido bien lo contrario. Y demasiados ejemplos tenemos ya", ha señalado. Igualmente, ha subrayado que "la relación humana hay que cuidarla" y ha asegurado que esa es una cuestión que ella ha tenido siempre en cuenta en su relación con la oposición y que intentará mantener.

"Hay que hacer una crítica pero hay que intentar no pasarse". "Para mí la relación humana siempre ha sido fundamental. La relación humana hay que cuidarla, hay que regarla como las plantas. No podemos tener una buena relación humana y luego tener ataques viscerales contra la persona que son absolutamente injustificados. La política puede hacerse de muchas maneras. Yo siempre he intentado hacerla cuidando a la persona que tenía delante", ha insistido la alcaldesa.

"EN LO HUMANO Y PERSONAL INTENTO CUIDAR"

"Alguna vez seguramente me haya equivocado y no lo haya conseguido, pero casi siempre, y es difícil y me he esforzado, ha sido cuidando al de delante, cuidándolo personalmente. En lo político discrepo muchísimo y lo critico muchísimo. En lo humano y en lo personal intento cuidar a la gente. He intentado cuidar al exalcalde de València --Joan Ribó (Compromís)-- como correspondía y como merecía, y a la exvicalcaldesa --y portavoz socialista, Sandra Gómez--", ha añadido.

Así, Catalá ha defendido que "hay que seguir haciéndolo", en alusión a la actual portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, y al futuro portavoz socialista, Borja Sanjuán, tras el nombramiento de Gómez como eurodiputada.